La criticaron por su delgadez y ella replicó: "Ocúpense de sus vidas"

Brenda Asnicar despertó preocupación por su peso entre sus seguidores en las redes sociales. Y es que decidió cargar una foto usando en bikini y varios de sus fans le cuestionaron como se veía.La imagen forma parte de una campaña de moda que Asnicar hizo con la fotógrafa de Ana Lucía Bermúdez pero desató varios comentarios que provocaron el enojo de la ex Patito feo, quien rápidamente salió a contestarles que ella no tiene ningún tipo de trastorno alimenticio.Asnicar decidió hacer un descargo en Instagram: "Soy flaca gente, tuve unos kilitos de más, tuve unos de menos. ¿Por qué tengo que dar explicaciones? Ocupate de tu vida"."Me dicen 'estás re flaca, andá a comerte una hamburguesa'. Odio las hamburguesas, nunca como harinas", expresó furiosa la actriz. "Te pudo destruir, borrar de mi instagram", agregó.Por último, Asnicar remarcó: "A los que me insultan va por tres, a los que me quieren va por mil y a los que se creen que saben todo, que me mandan a comer una hamburguesa o algo frito, vayan a leer un libro de nutrición".