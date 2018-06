Julieta Nair Calvo habló de sus "shockeantes" escenas de sexo

La actriz Julieta Nair Calvo habló de su debut en El lobista, la nueva serie de Polka en la cual encarna al personaje de Lourdes, y reconoció "la verdad que mi personaje es increíble y se va desarrollando un poco con el paso de los capítulos. Arranca muy ajena al mundo de las finanzas y después se involucra bastante".



Calvo se refirió a las escenas con Rodrigo de la Serna y dijo: "Hay escenas fuertes con Rodrigo. Siempre da nervios y no es lo más cómodo del mundo. Se ve de un modo muy diferente a cuando lo grabás".



"Al ser pocos capítulos y no haber tanto despliegue de escena es muy shockeante, pero todo lo que sume al proyecto y a la historia no hay que sacarlo. Obviamente no es de lo que más me gusta hacer, pero creo que si sirve a la historia no hay que cambiarlo. No me gusta ver esas escenas. Todo lo que no se ve hace que no se sienta romántico", admitió Julieta en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La once diez.



La actriz recordó su exitoso personaje en Las Estrellas y aseguró estar "contenta por la nominación al Martín Fierro, pero la verdad que el premio ya lo tengo. Ya tengo el reconocimiento de la gente y eso era lo que más me importaba. (?) Después de Flozmin sí me han coqueteado muchas chicas. Mucho vía redes, pero en la calle también, y por supuesto siempre muy respetuosas conmigo".



"Ya tengo mi accesorio verde para llevar a los Martin Fierro y quiero visibilizarlo. Estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Apoyo la causa, por ahí no puedo ir tanto a las marchas, pero con estos gestos mostramos que estamos todas unidas luchando", cerró la actriz. (El trece TV)