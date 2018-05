Tras sugerente foto, actriz recibió críticas por sus lolas y salió a replicar

La actriz Eva de Dominici (23) publicó en Instagram una selfie usando un vestido escotado. "Las te. . . te están por llegar al ombligo, nena. ¿Qué pasó ahí?", lanzó una comentarista y Eva no se quedó callada. "'Todas nacemos siendo hermosas, lo más trágico es que nos convenzan de que no lo somos' Rupi Kaur. Disfruten sus cuerpos, chicas", le comentó. "Tenés muy caídas las gomas, yo con 4 hijos no las tengo así. Ja, ja", lanzó otra. "¿No sé si esperás que te feliciten o qué, no entiendo si es una crítica o qué?", le respondió Eva."¿Por qué seguimos criticando al cuerpo de la mujer y le exigimos ridiculeces? Soy feliz con mis pechos hermosos", reflexionó, en respuesta a otro comentario malicioso. "No lo hacen de mala intención, están acostumbrados a pegarles a las personas (y mayormente a las mujeres) con lo que para ellos entra en lo que entienden como 'parámetros de belleza', pero sabemos que está desapareciendo de las mentes de las nuevas generaciones y que no hay nada más lindo que aceptarnos diferentes y ver belleza en esas diferencias", puso, a alguien que valoró las explicaciones que dio en la red social."Siempre tengo presente en el colegios como las chicas y los chicos tenían de punto a alguien y la/lo burlaban criticando algo sobre su aspecto físico. Eso es un ejemplo de bullying y no saben el daño que puede llegar a causar. Pero un niño hace eso porque se copia nada más y nada menos que de los adultos", agregó Eva de Dominici en su mismo posteo.