La diosa del TC: Soledad Solaro, de novia con un multimillonario

La modelo y notera del Turismo Carretera, Soledad Solaro (39), sale desde fines del año pasado con un empresario acaudalado, quien además de llenar el vacío conyugal que ella venía sintiendo ("Es la primera vez que me enamoro", aseguró recientemente) después de romper con su última pareja, le cambió la vida desde el punto de vista material.Al parecer, Juan Pablo Rodríguez, este señor de 47 dedicado al rubro de la construcción, hace todo lo posible para que se sienta una reina. Por supuesto que todavía no le obsequió una corona ni nada por el estilo, pero por algo se empieza: diariamente la lleva a pasear por Capital Federal con un Porsche valuado en aproximadamente 90 mil dólares, según los portales especializados en venta automotor."Yo creía que había estado enamorada, pero me doy cuenta de que es la primera vez que en verdad lo estoy. Nos unen los mismos valores de la familia. Todavía es pronto para vivir juntos, pero ya conozco a sus hijos. Nos turnamos entre mi casa de Belgrano y la de él, en Palermo", contó Solaro, visiblemente feliz con este romance que nació "gracias a una amiga, Mariela, que nos presentó. Siempre quiso que nos conociéramos, vio en nosotros muchas coincidencias, pero fue en momentos en que tanto Juampi como yo estábamos en pareja". Gracias también a Mariela, hoy Soledad disfruta del amor y también de los beneficios de conseguir un novio millonario, publica Paparazzi.