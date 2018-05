¿Qué tiene Jésica Cirio? La modelo habló sobre su problema de salud

Espectáculos Jésica Cirio padeció una emergencia médica en uno de sus pechos

"Me fui a hacer ese chequeo como me hice mil estudios. Es mentira que me internaron. No me explotó una lola, es totalmente absurdo", dijo la esposa de Martín Insaurralde, intendente de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.Jésica explicó que fue al médico porque tenía fuertes "dolores en el pecho" y entonces fue a hacerse todo el chequeo correspondiente.Sin dar mayores precisiones se sabe que la madre de Chloé deberá seguir las indicaciones médicas pertinentes para este diagnóstico.La modelo ahora se dedica al fitness con su marca #Ciriofit y tiene una app llamada "Jesica Cirio Fitness".