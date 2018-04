"Me llegó una carta a documento de las expensas que yo no pago, porque no me alcanza. Ya tengo 60 mil pesos de deuda y la verdad es que entre las expensas del barrio donde vivo y la obra social, tengo que elegir, y elijo abonar la obra social", dijo Nazarena Vélez en el programa Podemos Hablar.



"Me quieren iniciar una demanda, y está bien que lo hagan y lo voy a tener que pagar, pero tengo bronca", dijo la mediática.



El conductor del programa, Andy Kusnetzoff, también llevó el timón para otros lados y les consulto a sus invitados sobre el sexo y Nazarena respondió sin tapujos: "Tuve en varios lugares. La ruta, un lugar de estacionamiento, en un balcón, en un avión".