Nicole Neumann y Cubero firmaron el divorcio: "Fue una frustración"

"Legalmente ya no tenemos nada que ver", anunció este lunes Nicole Neumann después de haber firmado el divorcio con Fabián Cubero, con quien estuvo casada durante 11 años y tiene tres hijas en común.La panelista de Cortá por Lozano agregó que no les costó llegar a un acuerdo antes de firmar los papeles en el estudio de abogados Beccar Varela, abogados que tenían cuando eran pareja: "Tuvimos una sola reunión previa, en el camino hubo un temita que lo terminaron los abogados y listo. Solo faltaba ponerse de acuerdo con las fechas".También aseguró que el trámite lo realizó junto al abogado de su ex marido, ya que no se pusieron de acuerdo en los horarios. "Fui sola y él va después. Pero no porque lo hayamos evitado, sino porque coincidimos", aseguró y agregó que el jugador de Vélez para se acercará en otro momento a finalizar dar por terminado el asunto legal, tal como lo había anunciado Carlos Monti el viernes en Pamela a la tarde."Arreglamos todo. La cuota alimentaria, el régimen de visitas, qué paga cada uno, los bienes gananciales, qué tenía cada uno desde antes de casarnos, quién pasará Navidad con las nenas y quién Año Nuevo, las vacaciones de invierno. Todo ese tipo de cuestiones", continuó la modelo."¿Se festeja un divorcio?", le preguntaron sus colegas del programa de la tarde de Telefe y Nicole reconoció que no y agregó que, por el contrario, "fue una frustración". "Una se casa pensando que es para toda la vida, más cuando hay hijos de por medio, y me hubiera encantado que así sea", se lamentó según publicóPor otro lado, destacó que sus hijas no van a repetir su historia -su padre la abandonó cuando tenía un año y se reencontró varios años después- ya que Cubero verá a las niñas a través de un régimen de visitas al que llegaron a un acuerdo con sus abogados.