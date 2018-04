Rumores de romance: ¿Carlos Tevez le manda mensajes a Cinthia Fernández?

Cinthia Fernández no deja de sufrir por su separación de Matías Defederico, pero al mismo tiempo, la morocha se siete valorada por los hombres y las constantes invitaciones que de ellos recibe.Este jueves, la bailarina pasó por Involucrados y se refirió al rumor desparramado por Rodrigo Lussich, quien vinculó a la bella mujer con Carlitos Tevez."Tengo una familia y tres hijas, me da muchísima bronca y me enoja. Cuando esté conociendo a alguien lo voy a contar, pero no es real. Ni siquiera lo conozco, nunca lo tuve cerca. Es injusto para mí y para la mujer de Carlos", desmintió."Dije que me han escrito un montón de personas, muy conocidas y casadas, pero no es real eso. Con todo el respeto, no me gusta ni me parece atractivo, ni estaría con una persona casada", agregó"No estoy con nadie, sí tengo ganas en un futuro de rehacer mi vida, pero no estoy en plan de eso. No me mandó ningún mensaje, revisame el teléfono. Me escriben un montón, pero no le respondo a ninguno porque no empecé a nada", concluyó Cinthia.