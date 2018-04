Diosa a los 56: Andrea Frigerio aseguró que se hizo una solo cirugía estética

En una reciente entrevista con Los Ángeles de la Mañana, Andrea Frigerio se animó a confesar cuál fue la única cirugía estética que se hizo en su vida. "Yo era una chica con mucha lola, amamanté a mi hijo mayor más de un año, con lo cual mis lolas se achicaron; entonces me las operé. La cara no me la operé y no creo que lo haga", confesó la exmodelo de 56 años.En relación al botox, una intervención muy común entre las mujeres de la farándula, Andrea contó: "No me puedo poner botox por el tema de la actuación pero en el verano, de vez en cuando, algo me pongo en el entrecejo porque con el sol uno frunce la cara y sino te queda para siempre la marca".Por su parte, Nequi Galotti, una íntima amiga de Andrea reveló uno de sus tips de belleza: "En vez de tomar té o café después de una comida, pide agua caliente". Y ella explicó: "Voy de reunión en reunión y al final del día me tomaba 20 cafés. Entonces, necesito algo calentito y el té no me gusta. Tomo agua caliente. Además, el agua tibia reconforta, ayuda a la digestión. Limón tibio también es buenísimo. A mí el mate me inflama muchísimo".