"No me interesa estar con un hombre sólo por sexo, sin sentir nada"

Participó en Gran Hermano 2015, y si bien no fue la ganadora -el campeón fue Francisco Delgado- los fans del reality guardan un buen recuerdo de Belén Etchart (25). Desde el primer minuto, la morocha llamó la atención por su manera de ser, por sus curvas interminables y esa manera seductora de moverse que cautivó y llamó la atención tanto de hombres como de mujeres. Su nombre siempre estuvo ligado a la belleza que heredó y que la hace única. Si bien está algo alejada del mundo mediático, ocupó su tiempo en perfeccionarse para lo que se viene.-¿Que estés alejada del medio tiene que ver con una decisión propia o con que no se abren puertas?-Con las dos cosas. Por un lado es verdad que estoy sin trabajo, pero por otro aproveché para encontrarme conmigo, hacer cosas que antes no podía hacer por la gran demanda de trabajo. Que Gran Hermano, que los debates, ir de un programa a otro, hacer teatro, las giras, no te deja tiempo para nada. Es un desgaste mental que no te imaginás. Desde el año pasado estoy estudiando mucho para crecer. Estoy tomando clases de jazz, de ritmos urbanos, teatro con Patricia Palmer. Incluso me estuve contactando con mucha gente de la música. Lo tomo como un año productivo en cuanto a la preparación.-¿Caer en las redes del medio de un día para el otro te genera ese estrés?-Claro. Amo el teatro y me di cuenta de que es lo que quiero para mi vida, por eso me preparé. Pero yo salí de Gran Hermano y me llevaron a Carlos Paz? la gente que te aplaude, que te espera afuera para una foto, para decirte algo. Te asomás a la puerta y siempre tenés a alguien, no es fácil. No me quiero imaginar cómo lo vive alguien que es mucho más famoso que yo. Ese es el desgaste que tenés que saber manejar. La gente se posesiona. Tenía una mujer que sabía dónde vivía y me esperaba en la puerta de mi casa, hace poco, un loco, desde una cuenta falsa, me decía que me quería ver, que me iba a hacer no sé qué? eso te trauma. La sobreexposición me traumó, pero ya estoy lista para volver.-¿También sufriste acoso?-En mi caso no tanto de hombres, sino de una mujer en particular. La que te dije, que sabía dónde vivía y me seguía. Me la cruzaba en todos lados. En lo laboral siempre está el que te dice que tiene muchas propuestas laborales, pero en realidad quiere estar con vos; a esos los huelo desde lejos. Ahora que me quiero meter en la música, me pasa que muchos te ofrecen tocar acá, allá, grabar y la verdad es que no tienen nada para ofrecerte.-¿Seguís abocada a la religión?-Por supuesto, yendo siempre a la iglesia, a las reuniones. Para hacerle frente a la ansiedad, a los mambos de nuestra mente, qué mejor que ir a la iglesia a buscar la energía de Dios, energía sanadora. En la iglesia hay paz y una renovación para el corazón.-¿Y el corazón cómo anda?-En un momento pleno, con mucha paz y con mucho equilibrio. Igualmente, porque soy tan insoportable y selectiva que no soy tan fácil de conquistar, por ahora, sobre este tema no tengo mucho para contar.-Jimena Barón se mostró fastidiada, dijo que los hombres se volvieron minitas y que así se hace difícil copular, ¿qué pensás?-¡Qué horror! Igual, puede que estén un poquito más histéricos, hay una generación de hombres histéricos, sí. De todas maneras, prefiero eso a un hombre desesperado, baboso, eso no me va. Me gustan los hombres difíciles, me atraen más. Me genera algo especial que tenga que remar yo para conquistarlo.-También dijo que hace un mes que no tiene sexo, ¿en tu caso?-Me da asco hacerlo sin amor. No me interesa estar con un hombre sólo por sexo, sin sentir nada. Me tiene que romper la cabeza para llegar a la cama.-Bueno, pero al final no dijiste hace cuánto-No llevo mucho la cuenta. Soy muy colgada. . . ponele que hace dos meses. Estoy en un momento en el que tengo lo que quiero o no tengo nada. No es que estoy desesperada.-Teniendo en cuenta tus curvas, ¿sos la competencia de Sol Pérez?-Sol es divina. Es más linda personalmente que en fotos, pero no, nada de clásico. A mí no me gusta mostrar tanto, las fotos que muestra ella. . . es como que después de eso no hay más nada. Ya mostró todo. Yo prefiero ser más reservada.-Con tanto elogio, ¿si no aparece el indicado, Sol Pérez es una opción?-Ay, no. Me gustan los hombres y quiero tener un bebé. Quiero ser madre, ya estoy en edad y cada vez que veo a una mamá con su bebé me derrito de amor. Quiero vivir eso.-Si no llega el indicado, ¿buscarías adoptar o alquilar un vientre?-No, para nada. Por un lado, sé que va a llegar el indicado, lo siento. Por otro, creo que un bebé se concibe en un hogar con amor. Todo llega en su momento.-¿Tenés relación con los ex GH de tu generación?-No, en general no. Al principio sí, pero con el correr de los meses cada uno volvió a sus cosas, y se hace más difícil coordinar para verse. Igual los quiero a todos, me queda un cariñito.