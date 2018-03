¿Flavio Mendoza tuvo relaciones íntimas con su amiga Nicole Neumann?

No son días fáciles para Nicole Neumann (37), quien reflejó el doloroso momento que atraviesa con su separación de Fabián "Poroto" Cubero (39), rompiendo en llanto en una de sus últimas declaraciones que brindó para Cortá por Lozano, donde ella trabaja.



Indagado por esta difícil etapa de la modelo (quien tiene a a Indiana, de 9; Allegra, de 6 y Sienna, de 3; junto al futbolista), su amigo



Flavio Mendoza fue interrogado sobre la situación que atraviesa su amiga Nicole Neumann tras la separación de Fabián Cubero: "No es que nos vemos tanto pero cuando siento que está mal, siempre hay un mensaje o un llamado mío. O le escribo algo y cuando me contesta, nos ponemos a hablar", declaró en Infama.



"Lo hago porque siento esa necesidad de protección, me sale esa cosa de amigo protector. Ella es una persona que cuenta una parte, no cuenta todo y menos a la cámara, por más que se esté muriendo. Yo sé la realidad entonces la trato de proteger", agregó.



En ese momento, Luis Ventura intervino con una pregunta: "Algunos dicen y nunca me animé a preguntártelo, que la única vez que estuviste enamorado de una mujer fue de Nicole". A lo que el coreógrafo se rió y no le esquivó a la pregunta: "Bueno sí, Nicole fue una de las personas de las que, cuando éramos chicos, estaba enamorado. Tenía esa cosa platónica. Siempre soy de enamorarme de mis amigos, tanto hombre como mujer, pero no tiene que ver con lo sexual sino con decir 'me gusta esa persona' y la elijo y la voy a elegir para toda la vida. Nos queremos mucho con ella".



Allí, Guido Zaffora también quiso saber más sobre este tema: "Hay un mito. Se dice que habrías tenido una relación sexual con Nicole", preguntó el periodista en vivo, en el programa que se transmite por América.



Sin dejar el misterio de lado, Mendoza cerró: "Te digo una cosa. Si la hubiese tenido, ahí está cuando digo que hay que ser caballero, Me lo llevaría a la tumba! Nunca lo diría porque no es mi forma".

Fuente: Ciudad.com