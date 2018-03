Dolor por la muerte de Emilio Disi: La emotiva despedida de sus compañeros

Que descanses en paz querido EMILIO ????? pic.twitter.com/zBlV8vdweM — Adriana Salgueiro (@adriasalgueiro) 14 de marzo de 2018

Dia tristisimooo se murio un gran querido amigo y profesional. Cuanto te vamos a extrañar @DisiEmilio . Estoy desconsolada ? tantos trabajos y recuerdos juntos. Hasta siempre ? — luciana salazar (@lulipop07) 14 de marzo de 2018

En su larga trayectoria en el humor, Emilio Disi compartió cartel con una multitud de actores en el teatro, en el cine y en la televisión. Hoy, al enterarse de su muerte a los 74 años, muchos salieron a despedirlo con palabras emotivas, con anécdotas, con recuerdos en común."Emilio querido, compañero de tantos años de amistad y trabajo, jamás te podré olvidar. Descansa en paz. Un abrazo fuerte a su familia que él tanto quería".Fabián Gianola: "A partir de ahora es inmortal""Siempre estaba de buen humor. Se me parte el corazón, tenía un cariño entrañable por él y me duele mucho este momento, partir de ahora es inmortal, como son los grandes actores".Gino Renni: "Siempre estaba con buen humor""Es un impacto muy grande, más allá de que estuviese mal. Estamos shockeados, como todos aquellos que lo queríamos y lo hemos conocido. Fue siempre muy divertido, muy buen compañero. Siempre estaba con buen humor".Gladys Florimonti: "No me hago a la idea de que no esté más""Es un día muy triste, compartí mucho tiempo con él, televisión, teatro. Fue muy generoso conmigo. En un momento me quedé sin trabajo y estaba sin un mango. Lo fui a ver y me dijo que me quedara tranquila, a partir de ahí empecé a levantar. Me da mucha pena porque era un tipazo, muy generoso. Era uno de los mejores comediantes. Al lado de él me lucía un montón, me dejaba lucirme. No me hago a la idea deque no esté más".Mónica Gonzaga: "Me divertí con él como pocas veces""Un sinónimo de Emilio es alegría, él animaba desde la mañana hasta la noche con chistes, con agarrar a alguien de punto y hacernos reír. Los Bañeros pasan de generación en generación. Hoy dejó de estar con nosotros, pero hay un montón de generaciones que van a seguir viendo esas películas. Me divertí con él como pocas veces. Lo peor de crecer y envejecer es despedir a los amigos".