Rumorean que Sol Pérez pasó una noche de amor con jugador de Boca

Sol Pérez estaría iniciando una relación con un futbolista de Boca. No es la primera vez que a la modelo se la vincula con un futbolista (salió con Jeremías Carabelli y se la relacionó con Lucas Alario y Lautaro Martínez), y tampoco es la primera vez que se la vincula con este futbolista en particular, Lisandro Magallán (24).

Ya en diciembre los rumores habían llegado a los medios y la periodista Marcela Tauro le consultó si salían. Ella, Sol, se hizo la desentendida y entre risas nerviosas explicó: "Sí, lo conozco. Trabajo en un canal de deportes, tengo que conocer a todos?. Pero no, chicos, no, no, no".



Ahora, el periodista Rodrigo Lussich contó en el programa Confrontados que la modelo fue a cenar el lunes por la noche a Puerto Madero, al departamento del defensor de Boca Juniors y exjugador de Gimnasia de la Plata.

Sol está instalada desde diciembre en Villa Carlos Paz con la obra La isla encantada y al parecer, viajó a Buenos Aires en un auto prestado por una concesionaria. Según el programa, esta relación habría nacido en octubre del año pasado y al parecer, tiene continuidad hoy en día.



La chica del clima "habría llegado con un auto prestado por una concesionaria para encontrarse con el jugador".

El conductor del ciclo del 9 aseguró que la pareja tiene encuentros esporádicos desde octubre, aunque la relación nunca fue blanqueada.