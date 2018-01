Moria Casán tildó a Wanda Nara de "come billeteras" y "michifuz legal"

Wanda Nara está de visita en Argentina y, como era de esperar, no tardó en hacer su aparición mediática. El domingo por la noche, la botinera fue invitada al especial musical de "Morfi", donde se desempeñó como co-conductora de Gerardo Rozín.La mujer de Mauro Icardi se divirtió entrevistando con soltura a Moria Casán y El Pepo y aprovechó para preguntarle a la diva qué pensaba de ella."A vos te veo como una genia. Te vendiste como virgen sin serlo, lo cual me pareció una genialidad, y tenes una familia hermosa, no puedo creer la prosperidad de tu vientre", señaló Moria para la risa de todos los presentes."¿Y que consejo me darías?", pidió la rubia. Pero lo ultimo que recibió fue una recomendación: "Que te voy a aconsejar yo a vos, aconsejame vos a mi. ¡Sos re contra come billetera mamita vos! ¡Qué mina come billetera! Qué bien la hiciste. Nadie te puede decir nada: michifuz legal sos".