"Todos tenemos sexo y que ustedes hayan visto algo del mío, no fue mi culpa"

Lejos de quedar atrás el difícil momento que vivió Ivana Nadal (27) luego de que en marzo de 2016 se filtraran imágenes prohibidas en las redes y otras aplicaciones, la modelo sigue siendo blanco de críticas.Además, días atrás una usuaria de Twitter trató de "gorda" a Ivana y la diosa no ocultó su enojo: "La infelicidad de la pobre mujer. ¡Soy modelo (no soy gorda para las marcas que me contratan, por suerte) y conductora de TV y radio! Un gusto".En este contexto, Ivana decidió frenar las agresiones verbales y compartió un extenso escrito en su cuenta personal de Instagram junto a una foto en la que se la ve sonriendo y mostranso su belleza natural.