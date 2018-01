Facundo Arana: "El feminismo es más que 4 minas escribiendo barbaridades"

Facundo Arana habló sobre lo que generó con sus dichos hace pocos días, cuando se refirió a su ex pareja Isabel Macedo: "Yo estoy muy feliz por ella, estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza", había manifestado.



Y sus palabras recibieron muchas críticas: una de las más fuertes, de parte de la actriz Muriel Santa Ana, quien como parte de su réplica, confesó haberse practicado un aborto.



"Salieron a hablar de violencia de género, del aborto y del feminismo. Bueno, carajo, pará, ¿yo qué dije? Que le mandaba un beso muy grande a alguien que fue tremendamente importante en mi vida y que creo yo que se realiza como mujer y como ser humano, porque encontró el amor y puede ser madre. Sí, se realizó. También se realizó en otras cosas antes, con su carrera, pero ¿hace falta que lo aclare? Me di cuenta que no hace falta que aclare nada: yo no permití que eso se convirtiera en una lucha mediática de tontos. Me corrí", dijo el actor en una entrevista para el diario Clarín.



El actor aseguró que en su casa no hay problemas de machismo o feminismo. "En mi casa somos todos iguales. Lava los platos el que está más cerca de la bacha o el que tiene ganas. Y todos tenemos ganas. ¿Cuál es el problema? Yo no puedo sentarme a debatir con gente que tuvo declaraciones más desafortunadas que las mías, al criticarme", explicó. "Mis declaraciones no fueron desafortunadas, sino la edición que hicieron en Twitter. Tengo 45 años y yo pienso lo que quiero. No le doy mucha pelota", expresó.



Con respecto al aborto, Arana manifestó que hay que debatir sobre la legalización, porque hay que analizar cada caso. "No sigo a las que son feministas de pacotilla, sino a las de verdad, como Florencia Etcheves y fue ella la que retuiteó un video en el que Favaloro habla de la necesidad de la legalización del aborto. Y digo qué bueno cuando hablan los que saben. El feminismo debería cuidar que su brazo fundamentalista no se lo coma".



Y finalizó: "El feminismo es mucho más que cuatro minas con 50 trolls escribiendo barbaridades".