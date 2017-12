Arde el verano y la "chica del clima" le pone aún más calor

??? Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Dic 25, 2017 at 2:07 PST

Sol Pérez está instalada en Villa Carlos Paz para ser una de las protagonistas de la temporada teatral del verano y desde allí cautiva a todos sus seguidores en redes sociales con sus tradicionales fotos hot.Esta vez, la "chica del clima" levantó la temperatura, aún más, con una imagen súper sensual en la que está sobre un inflable en una pileta y deja poco librado a la imaginación en lo que a su fisonomía se refiere."El calor de Carlos Paz", escribió Sol junto a la foto que compartió en su cuenta de Instagram."Me veo más como un personaje popular. No creo en la fama en sí, creo que uno tiene laburo, y al día siguiente puede no tenerlo. Espero no ser la chica del momento nada más. O que el momento, al menos, no sea pasajero. Prefiero ser la chica popular, aunque algunos me llamen grasa por esto", dijo días pasados Sol Pérez, quien participa de la obra teatral "La isla encantada"."Me gusta estar con la gente, lo disfruto, no lo veo como una obligación. Si me dejás en un lugar y hay gente para sacarse fotos, voy encantada, no lo hago porque sea parte de mi trabajo, lo hago porque quiero. La gente sabe que no vendo algo que no es", apunta, y destaca que mantenerse genuina, en un medio donde reina la hipocresía, es una de sus grandes virtudes.