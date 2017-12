... Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el Dic 25, 2017 at 1:58 PST

Luego de un intenso y exitoso año laboral al frente de Sugar, llegaron las vacaciones para Griselda Siciliani. La actriz voló con destino a Miami en compañía de su hermana, Paulina Siciliani, y su amigo, Pablo Arturo García. En esta oportunidad, su hija, Margarita, no fue de la aventurera partida y quedó al cuidado de Adrián Suar, con quien disfrutó la Navidad y la esperada visita de Papá Noel.La actriz ostentó sus armas de seducción en sus divertidos y sensuales posteos virtuales, ya que no sólo lució su figura al natural, sino que bromeó con su look playero."Así te espero 2018", escribió Griselda, en una sensual foto playera que subió a Instagram."¡Qué bien estoy peinada! Pelo de playa", escribió Siciliani, mostrando su estilo, súper relajado y al natural, pero haciendo foco en el pelo. "¡¿Qué es esto?!", advirtió, en otra divertida postal, con un plano más cercano a su alborotado cabello.A las jornadas de relax, le sumó la lectura de una novela: la actriz escogió para sus vacaciones, Rumble, un libro de Maitena.