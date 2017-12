Natacha Jaitt denunció que su expareja la agredió y publicó impactante foto

No tengo vergüenza de mostrarles mi rostro. Fui a comprar cigarrillos cerca de casa a la madrugada..estaba oscuro, detrás de 1 árbol SALIÓ MI DENUNCIADO EX,1 trompada, griteee y huyó. HASTA CDO VOY A SOBREVIVIR? ESTAMOS SOLAS. la NO ?? hara Q ME MATE x no tenerlo YA PRESO.?? pic.twitter.com/J6nCjVry0p — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 17 de diciembre de 2017

"No tengo vergüenza de mostrarles mi rostro", comenzó su relato la polémica mujer, quien incluyó en sus redes sociales una foto de su cara con un ojo hinchado producto de la agresión.A través de su cuenta de Twitter, Jaitt contó el violento episodio: "Fui a comprar cigarrillos cerca de casa a la madrugada. Estaba oscuro. Detrás de un árbol salió mi denunciado ex. Una trompada. Grité y huyó"."¿Hasta cuándo voy a sobrevivir? Estamos solas. La no justicia hará que me mate por no tenerlo ya preso. ¡Que Dios me dé fuerzas para que no me gane y pueda ayudarlas a todas!", agregó la conductora de El Ascensor.Tras el ataque, la mujer radicó la denuncia ante la Comisaría 37 del barrio porteño de Villa Urquiza y agradeció a la referente del colectivo Ni Una Menos Claudia Acosta, quien la asesoró."¡Si muero, luchen, no paren de luchar! El silencio ante una situación de abuso, te hace igual de culpable. Quiero agradecerle mucho a la Comisaría 37 y a Claudia Acosta de Ni Una Menos, que están colaborando mucho conmigo", señaló Jaitt, quien indicó que está "medicada" luego del hecho.La conductora radial había denunciado de manera pública a su expareja, de la cual no quiere revelar el nombre, en julio pasado por el presunto intento de intoxicación durante una fiesta en un boliche de la localidad bonaerense de Ramos Mejía.Tras las varias presentaciones que radicó Jaitt ante la Policía y la Justicia, el agresor posee varias órdenes de restricción en su contra, pero en reiteradas ocasiones las ha violado.