Investigan la muerte de una modelo que cayó desnuda de un balcón

Este miércoles la Policía de Malasia inició una nueva investigación en torno a la muerte de la joven modelo Ivana Smit. La neerlandesa de 18 años, que últimamente vivía en ese país ?donde creció junto a su abuelo?, falleció el pasado jueves al caer desde un balcón del 20º piso de un complejo de apartamentos en Kuala Lumpur.Smit pasó la noche con el multimillonario estadounidense Alexander Amado Johnson, de 45 años, quien ha hecho una carrera en el mundo de las criptomonedas, y su esposa Luna, señala el periódico holandés De Telegraaf. La pareja tiene una hija. Smit, por su parte, tenía éxito en su carrera y trabajaba para Chanel y Triumph.La modelo habría caído del balcón del apartamento, donde estaban reunidos los tres, a las 10 de la mañana, y fue hallada alrededor de las 3 de la tarde en el sexto piso, completamente desnuda. El análisis de sangre de Ivana y de la pareja reveló la presencia en sus organismos de alcohol, éxtasis y anfetaminas.La familia de Smit no cree que haya sido un accidente tras una noche de fiesta, y menos aún un suicidio. La embajada de los Países Bajos en Malasia solicitó, incluso, que la muerte de la modelo neerlandesa fuese investigada por Interpol.El padre de la joven, Marcel Smit, afirmó haber visto en el cuello de su hija moretones y "huellas dactilares, como si alguien la hubiera agarrado por ahí", informa el periódico neerlandés Algemeen Dagblad.Además, llamó la atención sobre el hecho de que Ivana medía 1,81 metros y la altura del resguardo del balcón es de 1,20 metros, con lo cual resulta poco versosímil una caída por accidente. "No cayó ni tampoco saltó", sostiene Marcel Smit.El hombre sostiene que los vecinos oyeron gritos y una discusión proveniente del apartamento. Además, refiere rumores de que Johnson y su esposa son conocidos como 'swingers' y solían divertirse con modelos jóvenes que participaban en sus juegos sexuales. A Ivana le gustaban las fiestas, así como ser el centro de atención, pero las drogas y orgías no formaban parte de su mundo, aseguró su padre.Las cámaras de seguridad registraron que los tres llegaron al complejo de apartamentos a las 5 de la madrugada. Pocas horas antes de su muerte, a las 7:25, Smit envió a su novio Lukas Kramer un 'selfie' en el que aparecía con Luna y le dijo que estaba con un matrimonio estadounidense.Los testimonios de la pareja no aportaron mucho a la investigación. El empresario aseguró que estaba durmiendo en el momento de la tragedia. Su esposa llevó a su hija al colegio y luego también se quedó dormida. Ninguno de los dos notó nada respecto a la caída de la modelo, según aseguran.El padre de Ivana cree que los estadounidenses callan más de lo que dicen y le parece raro que no hicieran nada entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Sostiene que tuvieron suficiente tiempo para coordinar sus testimonios.Lo único que quieren los familiares de la modelo fallecida es justicia para su hija. Temen que el empresario estadounidense, que cuenta con grandes sumas de dinero e influencias, pueda interferir en la investigación policial. Fuente: (RT).-