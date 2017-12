Poco después de separarse, Nancy Anka presentó nuevo novio

Seguramente gran parte del público televidente empezó a perder de vista su rostro por una consecuencia lógica: el final de ¡Grande, Pa!, aquella ficción que protagonizó Arturo Puig y que fue un verdadero suceso por su perfil sano y familiar. En la novela de Telefe, que salió al aire a mediados de los 90, el personaje tenía tres hijas. El papel de la mayor, cuyo nombre artístico fue Jose, estuvo en manos de Nancy Anka, quien después de finalizar el ciclo se dedicó a la música y al teatro, resignando el grado de popularidad que, sin dudas, provee la televisión."Si la gente no te ve en la pantalla chica, pareciera que no estás haciendo nada", confesó la actriz, asumiendo que posiblemente haya cometido un error al alejarse y emprender nuevos rumbos. A los 47, Nancy se luce sobre las tablas y lo hace con un perfil mucho más bajo que en esas épocas de esplendor y fama.A lo largo de todos estos años los cambios en su vida no se dieron únicamente en el plano laboral. En lo personal, tuvo una hija llamada Sofía (18), y en mayo de 2013 se casó con Nicolás Acosta, un compañero, también actor, con el que había trabajado. El vínculo se extendió por apenas cuatro años, ya que cumplido ese lapso se separaron.Nancy hizo el duelo rápidamente, por lo menos es lo que se intuye, ya que en la cena que organizó Javier Faroni para sus elencos se la vio acompañada por Ariel Basaldúa. ¿Quién? Un productor teatral que, curiosamente, fue uno de los invitados a su boda. Dicen que los unía una amistad, pero que desde que se distanció de su ex, Nancy no logró contener la tentación y rápidamente le dio inicio a esta nueva experiencia. En la fiesta se los vio bailar largo y tendido. Mimarse y sonreír con frecuencia.