Estudiante hot de psicología quiere ser "la nueva Verónica Lozano"

Cabello castaño con tonos rubios claros. Ojos verdes profundos. Tez blanca. E imponentes 95, 63, 90 repartidos en sensuales curvas. Desde su Mar del Plata natal, Elizabeth Melo (24) es una de las modelos con más seguidores en las redes sociales, y logró destacarse en la Costa Atlántica. Estudiante de licenciatura en psicología -va por el tercer año de la carrera-, sueña con hacer carrera en el mundo de las tablas. Próxima la temporada de verano, cuenta sus secretos mientras evalúa propuestas para tener su primera experiencia sobre el escenario, entre ellas, la de Aldo Funes Producciones."Siempre me gustó escuchar a la gente, entender el funcionamiento de la psiquis y de la conducta humana. La carrera la elegí cuando tenía siete años. Mi familia se reía de que una nena tan chica tuviera en claro qué quería ser de grande. Me acuerdo de que un día le dibujé a mi maestra un sillón con una persona acostada y a una rubia escuchándola. Y cuando estaba en el último año del secundario, en paralelo hice el ingreso a la Universidad Nacional de Mardel. Junto con el modelaje fueron las dos vocaciones que me acompañaron en estos años. Y no descarto hacer teatro. Vivo en pleno centro de la ciudad y observo cómo la gente espera a las figuras que vienen a trabajar en el verano. Nunca me fui a Capital Federal por mi cursada, pero si tuviese que hacer el traspaso no habría problema", compartió la mannequin.Influencer con más de 40.0000 seguidores en la red social Instagram, logró destacarse sobre las pasarelas y convertirse en una de las caras más conocidas de la Ciudad Feliz. "Con el modelaje me está yendo muy bien por la ayuda de las redes sociales. El Instagram lo abrí en 2013, cuando casi no era un medio de comunicación conocido. Este año hice fotos para distintos diarios y, como me nombran, eso hace que a diario sume aproximadamente trecientos seguidores. Con mi cuenta "Hola soy rubia" me sorprende lo que sucede porque me considero una simple estudiante de psicología. Con mis amigas somos de salir a tomar algo y charlar, más que a boliches. Pero hace pocos días decidimos ir a un boliche y me quedé helada por cómo me conoce la gente. Me encantaría ser la nueva Verónica Lozano. Me gusta cómo se expresa, el humor que tiene. O Laurita Fernández, que me parece fina, hermosa", aseguró."Si bien posteo videos y fotos, nunca me mostraría como Sol Pérez. No iría con mi personalidad. Siempre pido respeto y me cuesta ser consciente de mis curvas. Muy pocas veces recibí un comentario desubicado o denigrante. Hay que inculcar el respeto a la mujer y como sociedad. Hace cuatro años se me incendió la casa. La gente vio por tele lo que había pasado y me empezaron a ayudar de todos lados. Ahí me cayó la ficha de lo importante que es ayudar y empecé a organizar desfiles a beneficio. Me gusta el hombre sincero, que va con la verdad, que se entregue a mí, de lo otro ya lo pasé. Hoy estoy totalmente soltera y el hombre que me conquiste tiene que tener un cierto bagaje cultural. Tener una buena conversación es lo que más me erotiza. Nunca tuve contacto ni relación con ningún famoso. Si recibí algún like de alguno, no me di cuenta. Estoy abierta a conocer a alguien, soy muy apasionada", sorprendió.