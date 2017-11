Crean un juego de Harry Potter con realidad aumentada como Pokémon Go

El boom de 2016 trata de no morir. Sí, algunos lo seguimos jugando, pero Pokémon Go ya no es lo que era.Por suerte para Niantic, la empresa creadora del juego, y para nosotros, habrá algo nuevo, interesantísimo y esperamos que... ¡MÁGICO! No, no ese llama Harry Potter Go pero hubiese sido un buen nombre.El juego del universo mágico de J. K. Rowling se llamara "Harry Potter: Wizards Unite" (Los magos se unen o magos únanse), y al igual que el de las criaturitas de Nintendo tendrá realidad aumentada. Los jugadores podrán aprender hechizos, explorar el mundo real, su barrio y otras ciudades para descubrir y pelear contra criaturas legendarias (¿o animales fantásticos), además de unirse con otros magos para pelear contra enemigos poderosos.Todavía no hay fecha de lanzamiento confirmada, pero los rumores son que llegaría en 2018.