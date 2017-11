Melina Lezcano habló sobre los rumores sobre su sexualidad

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El nivel de exposición que le dio el Bailando a Melina Lezcano (28) tuvo impactos en su vida privada y profesional. Aunque algunos de esos cimbronazos no fueron positivos: fue cuestionada duramente por cambiar de bailarín, Joel Ledesma, y terminó su noviazgo con el rugbier, Matías.



Sin embargo, la cantante de Agapornis se repuso a los altibajos y continúa brillando en el certamen de Marcelo Tinelli, programa en el que también les puso el pecho a los cuestionamientos sobre su sexualidad, tras halagar sin prejuicios la belleza de Pampita.



Lejos de molestarse por eso, Melina aclaró el tema en Agarrate Catalina, por La Once Diez. "En una nota con la revista Gente dijiste que podrías enamorarte de una mujer y que no le veías mal", le consultó Catalina Dlugi. Y la cantante fue contundente en su explicación: "Me sacaron de contexto totalmente. Ese título es tremendo. Todo empezó como una joda, me preguntaron quién me parecía la más linda del Bailando y yo dije Pampita y Maca Rinaldi. Porque yo sé apreciar mucho la belleza de una mujer y no por eso te tienen que catalogar de cierta manera. Jamás me gustó una mujer, nunca estuve con una mujer, pero se apreciar la belleza en la mujer", dijo Melina, hablando con naturalidad del tema.



Luego, agregó: "Yo tengo este pensamiento, que es que ninguno está exento de enamorarse de ningún ser humano. Quizás el día de mañana me gusta a una mujer, ¿y qué problema hay? Siento que el amor es hacia el ser humano, no por su sexualidad o género. Pero nunca me sentí atraída por una mujer".



Desprejuiciada y sin sentirse afectada por los "ataques" virtuales, Lezcano aseguró: "La gente que me dice 'torta', 'lesbiana', me da mucha lastima por ellos. Que cataloguen así a una persona y que crean que te pueden hacer daño diciéndote eso, me da lástima. A mí no me hacen daño diciéndome eso? A mí no me molesta cuando me dicen eso en las redes; sí me duele mucho cuando se me juzga por si soy buena o mala persona o cuando dicen que discrimino".



Sin embargo, Lezcano dejó abierto un interrogante al hablar implícitamente de la persona que sembró en La Corte -donde se graba el Bailando- la duda sobre sus supuestas preferencias amorosas: "Esos rumores empezaron a correr en ShowMatch porque una persona sin cerebro los hizo correr a propósito para lastimarme, pero pobre, debería ver él qué problema tiene con su sexualidad. Yo soy una persona abierta", disparó Melina.