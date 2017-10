Nueva botinera: Mediática presentó a su novio futbolista

"Todo dura un instante para toda la vida" ? @medagliaeros Una publicación compartida de ? Gisela Bernal ? (@giselabernaldeian) el 22 de Oct de 2017 a la(s) 2:56 PDT

El corazón de Gisela Bernal (31) tiene nuevo dueño hace meses, aunque recién ahora que la relación está consolidada ella decidió blanquear su noviazgo en Instagram. ¿Cómo hizo el anuncio virtual? Simple, a través de una selfie besando a su pareja. En plena mini luna de miel en Jujuy, la tierra natal de Bernal, la diosa comentó la romántica foto con un corazón flechado.El hombre en cuestión es Eros Medaglia (23), un defensor de Atlético de Rafaela, equipo que milita en la Primera B Nacional. De todas formas, no fue la primera imagen que compartió con Eros, ya que el jueves asistieron juntos a un evento y lo describió en su posteo como "Bichito de luz".Tres meses atrás, la protagonista de Taboo confesó en una nota con Ciudad: "Yo estoy conociéndome con alguien, pero no quiero contar porque lo quiero preservar, no es del medio. Además, mientras uno más cuida la privacidad, resulta mejor que cuando la gente empieza a indagar".Así las cosas, Gisela Bernal y Eros Medaglia parecen apostar fuerte y en público por su amor.