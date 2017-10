Adabel Guerrero reveló el nombre de su futura hija

La confirmación de que finalmente se concretó su sueño de quedar embarazada no sólo colmó de felicidad a Adabel Guerrero (39), sino que le permitió develar un misterio que tenía guardado bajo siete llaves desde diciembre pasado.



Es que por aquella fecha, la vedette y bailarina se había tatuado el diseño de un electrocardiograma con la palabra Lola, pero en su momento no quiso especificar a qué obedecía el mismo.





"Es una palabra que nos decimos con Martín (Lamela, su pareja) con un significado especial para nosotros, aunque el significado es privado", se había limitado a decir por entonces.



Por eso, ya con la tranquilidad de que hay un bebé en camino, finalmente Adabel se permitió confesar el por qué del mismo.



"Bueno, llegó la hora de contarles el nombre de la beba: Lola. Y ahora entenderán el tatuaje que me hice en su momento. Tanto fue el deseo de tenerla que me lo gravé en la piel para que sea cada vez más real. La palabra Lola significa "más que te amo" para Martín y para mí. Y decidimos que ese sería el nombre de nuestra futura hija cuando llegara. Lola: ¡te amo más!", escribió la actriz junto a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó más de 5700 likes y se llenó de buenos deseos para la futura mamá.