Dalma Maradona reveló el trauma que padeció durante su niñez

"Empecé a actuar porque yo no hablaba en el colegio", confesó Dalma Maradona al relatar los recuerdos de su infancia, y los orígenes de su pasión por la actuación.



En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, reveló que "era muy tímida por demás y a mi mamá le dijeron que en vez de mandarme a terapia que era algo más invasivo, que me mande a clases de teatro para relacionarme con los demás". "Ahí me encontré con lo que me gusta, con mi pasión, con lo que hoy es mi trabajo", destacó.



Asimismo, rememoró que "me acuerdo que en el colegio hablaba solamente cuando tenía que contestar algo que me preguntaba la maestra". "Yo en general, igual, soy una persona solitaria, pero creo que mis papás los dos buscaron lo que me ayudara sin ningún tipo de traba ni nada", reveló en nota con Catalina Dlugi.



Se refirió entonces a su infancia y la forma en la que fue educada por sus padres, Claudia Villafañe y Diego Maradona, y resaltó que "yo rescato que siempre, desde muy chica, mis papás me permitieron hablar y preguntar sobre todo, acerca de lo que quisiera, y ellos siempre me contestaron con la verdad".



En este sentido, habló de las causas a través de las cuales su padre acusó a su madre de "retención indebida" de al menos 458 objetos: "Yo en su momento le dije a mi mamá que quería hablar con mi viejo sobre el tema, y exponerle qué pensaba sobre eso, pero ella siempre me cuidó y nos dejó afuera de ese tema para preservar el vínculo con mi papá".



Así, subrayó que su madre fue sobreseída de la mencionada causa: "por suerte se termina todo, ya no nos preguntan del tema". En cuanto a la relación de sus padres, sostuvo que "no me preguntes cómo hacen, pero ellos pueden sentarse a tomar mate, y hablar y estar bien".



Por último, acerca de su presente laboral expuso por qué no utiliza su apellido como "puente": "No tiene que ver nada con mi personalidad trabajar a través de mi apellido, creo que no está mal la gente que lo hace pero elegí otro camino". "Para mi la popularidad o ser famosa no tiene que ver en nada con mi trabajo, entonces siempre preferí hacer castings y trabajar de lo que me gusta", concluyó.