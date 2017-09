"Voy a tener que cambiar las prótesis de mis lolas porque se me encapsularon"

Celeste Muriega deberá pasar pronto por el quirófano, ya que sufrió el encapsulamiento de las prótesis mamarias. La morocha explicó: "Las lolas se me empezaron a endurecer de a poquito hace algo más de un año, y cada vez se encapsuló más. Intenté prevenirlo con tratamientos para evitar la operación, pero no se pudo. Me voy a tener que hacer el cambio de lolas".De todas formas, Muriega aclaró que no existe urgencia para la cirugía: "Con los controles pertinentes, no pasa nada, puedo continuar con mi vida normal. Tengo dolores, pero los normales para estos casos. El martes voy a estar en la pista de ShowMatch para bailar el duelo de cuarteto Melina Lezcano y Joel Ledesma. Tengo que coordinar muy bien la cuestión de la fecha de operación con mi doctora, Mónica Militto, más que nada porque se viene el verano y se me complica la agenda laboral".En cuanto a las causas del problema, la exvedette explicó al sitio Ciudad.com: "Puede pasar que el cuerpo rechace el cuerpo extraño y lo quiere expulsar. Por eso se encapsulan. No es que haya habido mala praxis o que las siliconas sean de mala calidad. Esto había sido un regalo de Ricardo Fort, hará seis años, más o menos".Por otra parte, Celeste descartó someterse a otras intervenciones estéticas: "Sólo voy a hacer el cambio de prótesis. Me voy a dejar lo mismo que tenía, que eran 300 centímetros cúbicos. No era tanto, porque yo soy chiquita de espalda y de corpiño uso talle 85, a lo sumo 90. Estoy contenta con lo que estaba antes de todo esto. A mí me gusta lo natural, y postergo la operación porque no me gustan la operaciones".