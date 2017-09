Nicole Neumann disparó contra quienes cuestionaron su rol como madre

Nicole Neumann volvió de su viaje por Madrid con Facundo Moyano y no pudo evitar a los cronistas que la esperaban en Ezeiza.Nicole viajó unos días a España, donde se encontró con el dirigente político, fueron vistos a los besos en un restaurante y hasta participó, junto a Moyano, en un desayuno con el embajador argentino en España, Ramón Puerta.La modelo se mostró fastidiosa cuando le preguntaron si algunos de sus furiosos tuits estaban dirigidos a Fabián Cubero, quien la cuestionó por "sacarle tiempo" a sus hijas por "hacer otras cosas"."¿Cuando me fui? No, cuando empecé a leer pavadas tuiteé. Fue para todo aquel que hay dicho pavadas", explicó Neumann ante la cámara de Los Ángeles de la Mañana.Y siguió: "¿Le quito tiempo a mis hijas por un viaje de dos días? No sé, no me molesta que se cuestione mi rol de madre porque yo sé mejor que nadie qué tipo de madre soy y cuánto tiempo comparto con ellas", dijo.Luego de que se "filtraran" imágenes suyas con Moyano en la embajada de Argentina en Madrid, dijo: "Se conocen (Facundo y Ramón Puerta), había confianza y lo acompañé". "Él viajó con sus asesores, por trabajo. Yo viajé con una amiga, y aprovechamos para encontrarnos ahí", aclaró. Aunque evitó especificar qué tipo de relación tiene con el político.Por último, sobre su rol de madre y si le molesta que Fabián muestre tantas fotos con sus hijas en la red, ironizó: "Voy a empezar a mostrar mi minuto a minuto también, así sacamos promedios".A pesar de los picantes dichos, Nicole aseguró que con Cubero "está todo bien".