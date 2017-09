Dalma Maradona confirmó la separación del Kun Agüero y La Princesita

Dalma Maradona fue la encargada de confirmar la separación de Karina la Princesita y el Kun Agüero. El que le transmitió el dato chequeado fue nada menos que su sobrino Benjamín. El nene se enteró por la radio de lo que había pasado y llamó a su papá, que le dijo la verdad.



Invitada a Los ángeles de la mañana, Dalma no quiso ahondar en el tema. Por ejemplo, dijo que no opinaría porque prefería seguir teniendo una buena relación con su excuñado. Contó que le llegaron los rumores de separación cuando estaba con su hermana y Marley en Amsterdam y que la noticia las tomó por sorpresa.



Ellas no le contaron nada a Benjamín, pero un día, cuando Claudia Villafañe lo llevaba a la escuela en su auto, el nene escuchó que en la radio hablaban sobre la separación de su papá. Y quiso saber qué era lo que pasaba. Por eso, se comunicó por teléfono con el Kun para tener su palabra. Él le confirmó la noticia. "Benja no está triste, la verdad que no", aseguró.



Dalma tuvo palabras poco elogiosas para Karina. Aseguró que entre ella y el Polaco elige al cantante. Y luego la destrozó: "Prefiero no hablar de esa persona porque cuando no tenés nada bueno para decir, mejor no decir nada. Es una persona que a mí no me cae bien, es la verdad".



La hija del 10 dejó la duda con respecto a una supuesta relación de Karina con su papá. No quiso contestar si ese rumor era cierto. Sin embargo, aclaró que no es por eso por lo que no le cae bien. La enemistad tendría que ver, puntualmente, con la separación del Kun y Gianinna. Justamente, Dalma contó que antes de eso, la Princesita tenía trato con su hermana y hasta la invitaba a sus recitales.



Por ahora, los protagonistas eligieron el silencio. Karina escribió unos enigmáticos tuits que llevarían a pensar que el Kun pudo haberla engañado. Mientras tanto, al ser consultada frente a cámaras, la cantante no quiso hablar sobre su situación sentimental.

