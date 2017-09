Candela Ruggeri confirmó su romance con un futbolista: De quién se trata

El amor volvió a golpear a las puertas de Cande Ruggeri (23). La modelo confirmó su relación con Lautaro Rinaldi, un futbolista argentino de 23 años que juega en el Panathinaikos FC de Grecia, y le puso fin a los rumores."Estoy muy bien, de novia", aseguró en ShowMatch, donde estuvo como invitada en el cuarteto en trío, ante las preguntas de Marcelo Tinelli. "Es muy fachero el novio", aseguró el conductor, mientras mostraban fotos en la pantalla gigante del muchacho sin remera, haciendo gala de su atlético cuerpo. "No quiero que lo pongan ahí. Después están todas las minitas que se le tiran encima y no me gusta. Soy celosa", exclamó, sin vueltas."Nos conocemos hace más de 10 años porque vive en el mismo country que nosotros. Yo me fui a Grecia por trabajo y él vive allá. Fui a hacer una campaña para una marca de allá. Estamos bien", reveló, entre risas.