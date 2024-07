Turismo: afirman que “La temporada de invierno en Entre Ríos no fue la esperada”

La Cámara Entrerriana de Turismo mostró su preocupación con los bajos niveles de ocupación y gasto de los turistas durante las vacaciones de invierno.



"Tal como veníamos avizorando, la temporada de invierno en Entre Ríos no fue la esperada y el panorama incierto del turismo nacional afectó a Entre Ríos", expresaron.

"A la falta de dinero circulante se debió sumar la incertidumbre que reina en el ciudadano argentino, producto de la situación económica general del país. Si bien el último fin de semana largo de junio, con una ocupación del 87%, auguraba un resultado mejor, debimos conformarnos con un 53%, muy por debajo de lo que el sector turístico provincial necesitaba para subsistir los próximos meses, habida cuenta que el fin de semana largo más cercano está previsto para el mes de octubre", indicaron.



Asimismo, hicieron notar que "fueron negativas las noches de pernocte, un condimento que le saca aún más el sabor de continuar apostando a generar empleo, arriesgar inversión, ya que lo estimado para esta época del año es que el promedio sea superior a las 4 noches, y el análisis realizado por el sector privado da cuenta que fue, en promedio, de 2,9 noches. Sin lugar a dudas, no escapamos de la realidad que está atravesando el turismo de la República Argentina donde, salvo lugares puntuales, como Patagonia en su extensión y Puerto Iguazú, los demás destinos nacionales quedamos con un sabor amargo".



Además del sector alojamientos, "también se pudo medir una baja considerable en los consumos en gastronomía y en la venta de productos regionales, lo que redujo el gasto per cápita a $47.850, haciendo que la rentabilidad sea casi nula".



Es por ello que estimaron “necesario instar al estado provincial a reforzar las tareas de promoción y comunicación, destinando mayores recursos económicos a la Secretaría de Turismo y acelerando el tratamiento y aprobación de la Ley que permitirá la creación del Ente Mixto de Turismo provincial, herramienta clave para dar el gran salto que nuestra provincia se merece y necesita".



“A pesar de no tener buenas rutas, escasa conectividad aérea, servicios costosos y mayormente deficientes, seguimos seduciendo a los visitantes por la calidez, el trato de nuestra gente y la generosidad de la naturaleza”, completaron.