Familia tipo necesitó más de $1,5 millones para cubrir alquiler y gastos básicos

Números del Indec

Falta de relevamiento de precios

Según la “Canasta Inquilina” presentada por la ONG Inquilinos Agrupados, una persona adulta necesitó $649.566 en junio para afrontar un alquiler y la canasta básica total (CBT) medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De la misma forma, una pareja necesitó $1.052.947 y una familia compuesta por dos adultos y dos menores $1.507.276 para cubrirla.Los datos correspondientes a junio e informados por el Indec dan cuenta que un adulto necesitó $282.579 para no caer en la pobreza. Para una familia tipo, es decir, un hogar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8 –según los parámetros del Indec– el costo de la CBT se elevó hasta $873.169.“A partir de hoy (martes 16 de julio) desde Inquilinos Agrupados creamos la Canasta Inquilina porque el Indec no toma en cuenta el precio del alquiler y expensas siendo estos el gasto más importante de tres millones de hogares de la Argentina”, comunicaron desde la ONG.Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario, sostuvo: “Ni a nivel nacional ni provincial el Estado releva el precio de los alquileres. Claramente, no es lo mismo el costo de vida para quien alquila que para quien tiene vivienda propia”.Y agregó: “El Indec como el Ipec a nivel provincial deberían incorporar el alquiler de vivienda a sus mediciones. El hecho que no se releve el gasto en alquiler sigue invisibilizando una realidad que es cada vez más grave y afecta a 11 millones de personas que alquilan en el país y a los más de 700.000 inquilinos que hay en la provincia de Santa Fe”. Fuente: (UnoSantaFe)