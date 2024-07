El dólar blue bajó a $1.405, cayeron los bonos y las reservas por pago al FMI

El Banco Central vende dólares y caen reservas

En una jornada en la que hubo una fuerte caída de reservas por un pago al FMI, el dólar blue volvió a bajar en la city porteña y sigue en la búsqueda de una nueva zona desequilibrio luego de los anuncios del Gobierno.La divisa paralela bajó noventa y cinco pesos en dos ruedas luego de tocar los $1.500 el viernes.Pasado el mediodía de este martes la divisa marginal, se negociaba por debajo de los $1.400 para luego corregir y cerrar a $1.375 para la compra y $1.405 para la venta, diez pesos por debajo de la víspera.Tras estas bajas, en lo que va del mes lleva un aumento de $40 o 2,93%. En el año avanza $380 o 37,07%. La brecha cambiaria cayó al 52,14% comparándose contra un dólar mayorista que hoy avanzó cincuenta centavos para finalizar la jornada en $923,50.En tanto, los dólares financieros también buscan su nueva zona y acumulan caídas mayores a los cien pesos en cada una de sus variantes. En principio la estrategia del Gobierno parece haber sido exitosa para achicar la brecha, no así con el rendimiento de bonos y acciones.El dólar MEP cayó unos $28,57 o -2,19% hasta los $1.278,97 mientras que el contado con liquidación lo hizo en $20,98 o -1,61% hasta los $1.285,99.Para el caso de las cotizaciones financieras, la breca cambiaria quedó ubicada por debajo del 40%.En tanto, el valor del billete en el Banco Nación es de $941 y en el promedio de los bancos es de $960,89.El Banco cortó una racha compradora de cinco ruedas y hoy vendió 3 millones de dólares en el mercado. En una rueda que tuvo un volumen operado de US$201,63 millones, la autoridad monetaria tuvo que asistir la demanda de importadores. De esta forma, en el mes acumula compras por US$260 millones.No obstante, las reservas brutas cayeron 559 millones de dólares y finalizaron con un saldo de US$27.613 millones.La baja significativa, confirmaron fuentes del BCRA a Noticias Argentinas, se debe al pago de capital de deuda al Fondo Monetario Internacional.En los primeros días del mes, el Tesoro ya había tenido que pagar cerca de u$s2.000 millones en concepto de capital e intereses de la deuda con bonistas privados.Frente a estos compromisos, que no lograron ser compensados por ingreso de dólares por exportaciones o nuevo financiamiento, el stock actual de reservas se ubica en los u$s27.613 millones, cifra mínima desde el 30 de abril.El nuevo régimen económico anunciado por el Ministerio de Economía sigue sin convencer y siembra más dudas en un mercado que recalibra sus perspectivas. Por segundo día, los bonos soberanos en dólares cayeron y el riesgo país rozó 1.600 puntos. En tanto, las acciones tras las enormes pérdidas del lunes, se recuperaron este martes por oportunidad.En ese marco, los bonos en dólares cayeron hasta 2,2% y el riesgo país tocó máximos en cuatro meses, ya que llegó a superar los 1.600 puntos básicos de forma intradiaria. Y es que los inversores dudan de la capacidad del Gobierno para seguir acumulando dólares y pagar el resto de los compromisos que debe asumir. Hoy las reservas caerán otros u$s640 millones producto de un nuevo pago al FMI.En las últimas horas, la calificadora internacional de riesgo crediticio Moody´s advirtió que la migración de los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro Nacional que impulsa el Gobierno nacional provocará una mayor exposición de los bancos a la deuda pública y a un mayor riesgo de liquidez. La consideración de la empresa no ayudó al clima sobre los activos argentinos."Evidentemente, el anuncio del Gobierno durante el fin de semana sobre materia monetaria fue muy a las apuradas cuando debería ser el banco central (BCRA) quien debe ser el actor principal. Lo primordial es bajar la brecha (cambiaria) que pega en las góndolas (con alzas de precios), lo que amenaza el capital político de (el presidente libertario Javier) Milei", expresó un analista económico de un banco privado extranjero."Lo que preocupa, y los mercados los exponen, es el freno en la acumulación de reservas por parte del banco central, lo que pone nervioso a los tenedores de bonos y por eso cayeron, al mismo tiempo que el riesgo país sube naturalmente. Se retiran pesos del mercado y no se sale del 'cepo', esto induce a un achicamiento de la economía y por eso se perjudican las acciones (bursátiles)", agregó.Los títulos de deuda extendieron el rojo de la jornada previa, aunque sobre el cierre se achicaron las pérdidas. Así, los que más cayeron fueron el Bonar 2038 (-2,2%), el Bonar 2035 (-1,5%), y el Global 2029 (-1,6%).Por su parte, el S&P Merval rebotó 1,6% tras desplomarse el lunes cerca de 10%. Las acciones que más se recuperaron fueron Sociedad Comercial del Plata (+7,6%), Ternium (+6,1%) y Transportadora de Gas del Norte (+3,8%). En el extranjero, los papeles que más subieron fueron Grupo Financiero Galicia (+4,4%), Despegar (+4,4%), y Grupo Supervielle (+4,1%). Fuente: (NA-Ámbito)