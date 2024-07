Baja el dólar, los bonos vuelven a caer y el riesgo país supera los 1600 puntos

Los mercados

Malas señales para el mercado

Bonos en dólares

S&P Merval y ADRs

El dólar blue hoy martes 16 de julio baja $ 20 y cotiza a $ 1375 para la compra y $ 1395 para la venta. El paralelo viene de perder $ 85 durante el lunes, jornada en la que borró la suba que había tenido a lo largo de los últimos 10 días que lo llevó a tocar los $ 1500 en un nuevo récord nominal.Los financieros también vuelven a bajar. El CCL y el MEP retroceden más de 30 pesos al promediar la segunda rueda de la semana.El dólar oficial, por su parte, sube 50 centavos y se ofrece a $ 901 para la compra y $ 941 para la venta en las pantallas del Banco Nación.Producto de las percepciones que se cobran sobre el tipo de cambio antes mencionado, el dólar tarjeta se sitúa en $ 1505,60.La brecha cambiaria del informal vuelve a ubicarse por debajo del 50 por ciento (48,24%). El paralelo se ubica $ 370 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).En tanto, el nuevo régimen económico anunciado por el Ministerio de Economía sigue sin convencer y siembra más dudas en un mercado que recalibra sus perspectivas. Por segundo día, los bonos soberanos en dólares bajan con fuerza y el riesgo país supera los 1.600 puntos. En tanto, las acciones también caen y el S&P Merval pierde casi 2%.En ese marco, los bonos en dólares pierden hasta 4% y el riesgo país alcanza máximos en cuatro meses, ya en 1.618 puntos básicos. Y es que los inversores dudan de la capacidad del Gobierno para seguir acumulando dólares y pagar el resto de los compromisos que debe asumir. Hoy las reservas caerán otros u$s650 millones producto de un nuevo pago al FMI.En las últimas horas, la calificadora internacional de riesgo crediticio Moody´s advirtió que la migración de los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro Nacional que impulsa el Gobierno nacional provocará una mayor exposición de los bancos a la deuda pública y a un mayor riesgo de liquidez. La consideración de la empresa no ayudó al clima sobre los activos argentinos."Evidentemente, el anuncio del Gobierno durante el fin de semana sobre materia monetaria fue muy a las apuradas cuando debería ser el banco central (BCRA) quien debe ser el actor principal. Lo primordial es bajar la brecha (cambiaria) que pega en las góndolas (con alzas de precios), lo que amenaza el capital político de (el presidente libertario Javier) Milei", expresó un analista económico de un banco privado extranjero."Lo que preocupa, y los mercados los exponen, es el freno en la acumulación de reservas por parte del banco central, lo que pone nervioso a los tenedores de bonos y por eso cayeron, al mismo tiempo que el riesgo país sube naturalmente. Se retiran pesos del mercado y no se sale del 'cepo', esto induce a un achicamiento de la economía y por eso se perjudican las acciones (bursátiles)", agregó.Cabe recordar que durante la primera sesión tras los anuncios económicos, el Banco Central finalizó la jornada con compras por un total de u$s36 millones, resultando en una caída de las reservas de u$s102 millones, alcanzando así un saldo total de u$s28.172 millones. A pesar de las adquisiciones y del notable descenso en los dólares financieros (CCL -8,64%), el BCRA no habría efectuado ventas de dólares a través del CCL, sostienen desde Inviu.Aunque no han confirmado la modalidad con la cual llevarán a cabo la venta, es probable que hoy observemos una intervención del BCRA en el mercado, lo cual podría ocasionar una reducción adicional en el valor del dólar.Así, los títulos de deuda extienden el rojo con el Global 2046 y el Bonar 2041, que caen 3,9% liderando las pérdidas del día. Le siguen el Bonar 2038, con -3,2% y el Bonar 2029 con -2,7%.Por su parte, el S&P Merval cae casi 2% tras desplomarse el lunes cerca de 10%. Las más afectadas este martes son Edenor (-6,3%), Transener (-5,5%), Sociedad Comercial del Plata (-4,7%) y BYMA (-4,5)%).En tanto, los ADRs revierten la tendencia negativa con la que iniciaron la rueda y operan con mayoría de alzas en Wall Street, encabezadas por Grupo Supervielle (+2,8%), Banco Macro (+2,6%), y Galicia (+1,8%). Fuente: (Ámbito-ElCronista)