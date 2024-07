Bancos y billeteras virtuales: todos los descuentos en nafta y gasoil en julio

En paralelo, Axion tiene acuerdos con bancos y tarjetas como los siguientes:





En Paraná, el 1° de julio, el precio del litro de nafta súper que costaba 1.046 pesos, pasó a valeren tanto nafta Infinia, que estaba a $1.256, ahora cuesta; el Infinia Diesel , que valía $1.318, pasó a costar; mientras que el Diesel común, de 1.112 pesos aumentó aEn ese marco y con los valores en esas escalas se vuelve imperioso planificar las cargas y evaluar los días en que vamos a hacerlas ya que existen varios descuentos que ayudan a paliar un poco las subas en los combustibles.A continuación, marca por marca y tarjeta por tarjeta, una guía actualizada con las principales oportunidades para ahorrar en combustible durante julio de 2024.Los socios del programa Serviclub que paguen desde la App YPF escaneando un código QR acceden a:• 15% de ahorro. En Infinia, tanto nafta como diésel, los miércoles y viernes, sólo abonando con dinero transferido a la cuenta de la app, con un tope semanal de $5.000 (hasta $25.000 de descuento a lo largo del mes).• 15% de ahorro. En nafta Infinia, los lunes con todos los medios de pago y un tope de descuento de $4.000 por semana (hasta $20.000 de descuento en el mes).• 5% de ahorro. Para socios del ACA, todos los días en las estaciones adheridas, para descontar hasta $8.100 mensuales.Por otra parte, YPF tiene importantes acuerdos con bancos, tarjetas y billeteras virtuales para ofrecer otros beneficios, en muchos casos acumulables con los anteriores. Algunos son:• Banco Ciudad. Los domingos da 10% pagando con crédito o débito mediante MODO o la app Buepp, con un tope de reintegro de $4.000 por semana. Para clientes con Plan Sueldo o Jubilados el beneficio crece al 15% y el tope semanal a $6.000, por lo que a lo largo del mes (con 4 domingos) el ahorro puede llegar a $24.000.• Banco Nación. Ofrecen todos los días un 10% de reintegro a quienes paguen usando MODO BNA+ con crédito Visa o Mastercard, para ahorrar hasta $15.000 al mes.• Banco Santander. Los jueves, 30% con un tope de reintegro de $15.000 al mes, exclusivo para clientes Select que paguen crédito Visa Black o Platinum. Además, el programa “Sorpresa” permitirá ahorrar hasta 30% en un día del mes a confirmar.• Banco Galicia. Todos los lunes, 15% para clientes Éminent que paguen con Mastercard a través de MODO, con un tope de reintegro de $7.500 al mes.• Banco Macro. Los miércoles, con crédito Visa Platinum, da 20% de ahorro con un tope de $3.000 por mes. Para el segmento Selecta, con Visa Signature, el reintegro crece al 30% y el tope a $5.000.• Naranja X. Todos los lunes, con la tarjeta de crédito, el combustible se podrá abonar en 3 cuotas sin interés, acumulables a su vez con el 15% en Infinia que da YPF.• Banco Comafi. Los sábados de julio quienes cobran el sueldo en la entidad y pagan con crédito tienen 15%, con un tope semanal de $3.500. Para clientes Único, 20% y $6.000 de tope semanal, lo que permite un ahorro de hasta $24.000 durante el mes.• Banco Credicoop. Todos los lunes, con crédito Cabal, hay 15% de reintegro para ahorrar hasta $6.000 por mes. Y para quienes cobran el sueldo en la entidad, 20% con tope mensual de $8.000.• Banco Hipotecario. Los martes los clientes Búho One acceden a un 15% pagando vía MODO con tarjeta de crédito. Así pueden ahorrar hasta $5.000 en el mes.• Ualá. Los sábados, pagando con la tarjeta de crédito Mastercard Ualá Viene de 10 desde YPF App, 20% con un tope de $5.000 por mes. Con la tarjeta prepaga y de crédito Ualá, 10% con $2.000 de tope.La app de ON, el programa de beneficios de Axion, permite generar cupones de descuento para usar en cargas. Dan así un 10% los lunes y los viernes en combustibles Quantium. El tope de ahorro es de $7.500 por mes para nafta y de $5.000 por quincena para diésel.• Banco BBVA. Todos los sábados, pagando con crédito vía MODO, los usuarios que cobren el sueldo en BBVA y estén adheridos a ON tienen 20% con un tope de mensual de $6.000. Además, buscando en ON “Comunidad”, dan 25% extra para ahorrar hasta otros $7.500 mensuales (cargando Quantium) o $4.000 (en súper o diésel X10).• Banco HSBC. Los lunes y viernes, 10% para clientes Premier que paguen con crédito Mastercard. El tope de reintegro es de $6.000 al mes, y de $10.000 para Premier Black.• Banco del Sol. Los jueves, viernes y sábados da 20% al pagar con débito Visa, con chance de ahorrar hasta $5.000 por mes.• Tarjeta Carrefour. Los martes hay 10% con la de crédito (con tope de $3.000 al mes) y 5% con la prepaga (con tope de $2.000 al mes).La compañía permite a quienes paguen desde Shell BOX, la app de la marca, ahorrar un 10% todos los miércoles en las cargas de combustibles V-Power, con un tope de descuento de $3.000 por compra y por semana.Shell también ofrece beneficios exclusivos para usuarios de ciertas tarjetas y apps. Por ejemplo:• Banco Nación. Da todos los días un 20% a quienes paguen mediante MODO BNA+ con crédito Visa o Mastercard, con un tope de reintegro de $30.000 por mes.• Banco Galicia. Todos los lunes, 15% para clientes Éminent que paguen con Mastercard a través de MODO, con un tope de reintegro de $7.500 al mes.• Tarjeta 365. De lunes a viernes, desde Shell Box, 10% en combustibles V-Power con un tope de descuento de $3.000 por carga y por semana.• Jumbo+ y Vea Ahorro. Los jueves, desde Shell Box, 10% en V-Power con chance de ahorrar hasta $3.000 por carga y por semana. Además, pagando con Tarjeta Cencosud, 5% extra.• Personal Pay. Todos los días, 20% en V-Power con un tope de hasta $2.500 por carga y por semana. Y pagando desde Shell Box, 5% adicional.• Por 550 puntos: $800 de ahorro.• Por 1.100 puntos: $1.600 de ahorro.• Por 1.650 puntos: $2.400 de ahorro.• Por 2.200 puntos: $3.200 de ahorro.• Por 3.300 puntos: $4.800 de ahorro.• Sistema MODO. Los martes, hasta el 11/7, da 20% en Gulf con tarjetas de débito, de crédito o prepagas, para ahorrar hasta $3.500. Funciona con los bancos Galicia, Santander, Macro, Nación, Ciudad, Hipotecario, Credicoop, Patagonia, ICBC, BBVA, HSBC, Comafi y Supervielle, entre otros.• Banco Supervielle. Los sábados da 20% en combustibles para sus clientes Identité y para quienes cobren en la entidad, si pagan vía MODO, con un tope de reintegro de $4.500 por semana. Así, a lo largo del mes el ahorro puede llegar a $18.000.• Banco Columbia. Los días 9 y 26 de julio dará 20% en compras de combustible, pagando con crédito Visa o Mastercard, con un tope de reintegro de $6.000 en cada una de las fechas.• Banco Patagonia. Los jueves da hasta 20% en cualquier estación de servicio. Quienes cobran el sueldo en el Patagonia acceden pagando con débito y el tope de reintegro es $2.000 por mes. Para clientes Singular también incluye crédito y el tope es de $3.000.• Personal Pay. Todos los días, para quien pague con la tarjeta Visa Personal Pay y sea usuario nivel 3, hay 20% con un tope de $2.500 por semana. Para el nivel 2 el tope es de $2.000.