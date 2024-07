INDEC difundirá la inflación de junio este viernes

El ministro de Economía, Luis Caputo, presagió que la inflación de junio estará por debajo de 5 por ciento, ratificó que no habrá devaluación porque “el dólar no está caro” y confirmó que en septiembre bajarán el Impuesto País a la mitad.



“Yo espero que dé abajo de 5″, dijo el ministro en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre respecto al índice de inflación de junio, que se conocerá mañana. “Y la (inflación) núcleo debería empezar con 3″, añadió.



La inflación núcleo es la medición que se obtiene sin tener en cuenta la variación de precios de los productos estacionales ni de los servicios públicos. En la Argentina, el 1° de junio hubo un salto en los precios de la luz y el gas, factor que explicará la diferencia que habrá mañana entre el índice general y el núcleo.



En rigor, por secreto estadístico, las autoridades del Gobierno no pueden acceder anticipadamente a las mediciones del Indec. Por ese motivo, Caputo cuidó las formas y habló de proyecciones, no de un dato concreto.



En un extenso reportaje, el funcionario reconoció que hubo una falla en el anuncio de la “fase 2″ del plan económico, realizado durante una conferencia de prensa que encabezó junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, hace dos semanas. “No somos expertos en comunicación y no logramos transmitir el mensaje correctamente”, aseguró.



Luego de la presentación de ese plan, que incluyó la transferencia de deuda del BCRA al Tesoro, los mercados reaccionaron con bajas en los bonos y suba del Riesgo País. También escalaron todas las cotizaciones del dólar, aunque el ministro pone reparos. “Desde que asumimos nosotros, subió 16%; en la anterior gestión, había subido un 160% en el mismo lapso”, ejemplificó.