Por qué el 20% de hogares de bajos recursos puede perder subsidios de luz y gas

Política ENERSA implementa cuatro planes para abonar las facturas que llegan con aumento

Para el 20% de los hogares de bajos recursos agrupados en el segmento N2 de los servicios de energía eléctrica y gas comenzó a correr una cuenta regresiva clave para definir si mantienen sus facturas con las actuales bonificaciones o pasan a abonar las tarifas más elevadas que rigen para los clientes residenciales de altos ingresos.y no perder los descuentos en las boletas que tienen dentro del actual esquema de segmentación tarifaria.Tras los aumentos aplicados desde el 1 de junio, los precios estacionales de la energía eléctrica quedaron fijados en $57.214 por megawatt por hora (MWh) para los hogares N1; en $16.074 por MWh para los N2 y en $ 25.219 por MWh para los N3.Junto con los aumentos y el nuevo esquema de subsidios,para restringir los niveles de consumos que tenían bonificados los clientes N2 y N3.. En tanto para los hogares de sectores mediosLos consumos que superen esos límites son facturados al valor de la energía de los N1 de $ 57.214 por MWh.En el caso del servicio gasífero, lo que resolvió el Gobierno fue incrementar desde junio el precio dolarizado del gas un 14%, pasando de 2,94 US$ por millón de BTU (MMBTU) a US$ 3,34 por MMBTU.Ese precio pleno es el que pasaron a abonar los hogares N1. Para los N2 se estableció una bonificación del 64% que dejó el valor del gas en US$ 1,21 por MMBTU. En el caso de los N3, la bonificación llega al 55% y el precio a facturar quedó en US$ 1,50 por MMBTU.Al igual que en el servicio eléctrico,y según las zonas geográficas. De esta manera, los consumos que excedan los techos bonificados establecidos para cada mes y lugar serán facturados con el valor pleno del gas que rige para los hogares N1.