El dólar blue bajó y cerró a $1.405: la brecha sigue por encima del 50%

Los dólares libres bajaron fuerte en la jornada de miércoles y cortaron el rally de las últimas tres jornadas. El dólar blue cotizó volátil en la jornada marcando los $1.440 en la apertura para luego tomar un sentido a la baja y cerrar el día el $1.405.La divisa paralela borra los 25 pesos de aumento del día de ayer y corta la inercia alcista. De esta manera la brecha cambiaria se aleja del 60% y vuelve al 53,5%.En tanto las cotizaciones financieras reaccionaron más fuerte aún en la baja y cayeron por debajo de los $1.400.El dólar MEP cedió unos $48 (-3,38%) para cerrar en $1.380 mientras que el CCL cayó $39 (-2,72%) hasta los $1.389. ¿El mercado tuvo una sobrerreacción ayer y hoy se encausa?Tras el ajuste diario, el tipo de cambio mayorista es de $915. El valor del billete en el Banco Nación es de $933,50 y en el promedio de los bancos es de $954,10.Por su parte, el Banco Central sigue resistiendo una posición compradora con cada vez mayor dificultad. A los dos millones de dólares de ayer, hoy se suma otros cinco millones de saldo comprador en una rueda que sigue con bajo volumen (US$ 275,32 millones).De esta forma en los tres primeros días de julio el BCRA compró US$ 57 millones y desde diciembre 2023 totaliza US$ 17.219 millones.A pesar de la pequeña compra, las reservas de la autoridad monetaria avanzaron US$164 millones para finalizar la jornada con un saldo de US$29.809 millones.Según informaron desde el Banco Central, la suba obedece a la revaluación de la posición en oro de las reservas. (NA)