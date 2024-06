Recaudación: En junio, los ingresos por IVA y Ganancias disminuyeron un 19,5%

Si el equipo económico del Gobierno pretende que la nueva etapa del programa económico tenga éxito, la clave será que se pueda sostener contra viento y marea el superávit fiscal. Y eso, a decir de lo que mostrarán los números de la recaudación fiscal de junio no será sencillo.. Una parte importante de ello obedece a la baja de la actividad.Tres consultoras: el Centro de Economía Política Argentina, Politikon Chaco y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indican que el mes pasado los. Son todos datos que además anticipan que en el mes que acaba de terminar se habría producido el primer déficit fiscal del año.“Mientras la recaudación por IVA cayó 20,6% en términos reales, Ganancias se redujo 18%. Se retoma así la tendencia de caída que había sido interrumpida excepcionalmente en mayo”, dice el CEPA.En tanto, el IARAF dice que “interanualmente, la recaudación del Impuesto a las Ganancias de junio bajó 18,2% real interanual y la recaudación de IVA cayó 20,7% real interanual”. En conjunto, la recaudación de IVA y Ganancias de junio habría registrado una caída real interanual del 19,5%”, detalla la entidad.Impuestos: cuáles son los otros tributos que afectaron la recaudaciónOtros impuestos que también repercuten en la coparticipación federal, aunque en menor importancia también mostraron bajas. Según midió Politikon Chaco, Impuestos Internos bajó 32,2% y Otros Coparticipados, 14,5%. A ello se suman otros componentes de la coparticipación derivados del impuesto a los Bienes Personales, que bajaron 60,1%; del IVA de la Seguridad Social, 20,3% y del Monotributo, con el 49,3%.Los datos muestran, por un lado, que el resultado positivo del Sector Público Nacional (SPN) de mayo, con un superávit financiero de $1,18 billones, se debió a la extraordinaria recaudación del Impuesto a las Ganancias.El CEPA indica que “en el caso del Impuesto a las Ganancias, junio muestra una caída interanual ajustada por inflación de 18%”.“Se deja atrás así la excepcionalidad de mayo, con un crecimiento de 83%, explicado por la devaluación de diciembre, que implicó importantes ganancias de capital para las empresas con activos dolarizados”, explica el centro de estudios.La consultora agrega que “como en mayo las empresas pagaron los saldos de las declaraciones juradas, fue un mes de alta recaudación del tributo”. “En junio, se retomó la tendencia decreciente que se observaba los meses anteriores”, concluye la entidad.La caída del consumo afectó la recaudación por IVAEl otro aspecto que es visible es el desplome de la recaudación del IVA, que refleja con un mes de retraso la caída del consumo. Los ingresos que estará mostrando junio se generaron con la facturación de mayo. Y eso muestra que lo peor de la crisis no habría tocado piso. Datos del consumo, como el de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) de mayo marcaron una caída del 7,7% interanual.“Los últimos cuatro meses exhibieron un derrumbe (del IVA) explicado por la fuerte caída de la actividad económica y del consumo. Esto podría estar asociado a que la suba del IVA aduanero no logra compensar el desplome del IVA interno. En 2023 todos los meses habían exhibido subas en términos reales mientras que este año la recaudación cayó en cuatro de los seis meses”, indica el reporte.