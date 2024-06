Reintroducen artículo que faculta al Ejecutivo a recortar gastos tributarios

Como resultado de la insistencia de la "oposición dialoguista", el dictamen del paquete fiscal que la Cámara de Diputados tratará desde este jueves vuelve a incluir el artículo 111 que ordena al Poder Ejecutivo en el plazo de 60 días proponer la eliminación de gastos tributarios por hasta 2 puntos del PBI.



El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que “el gasto tributario se define como los ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria”.



Dicho de otro modo, se trata de empresas o personas que no pagan impuestos del mismo modo que el resto de los contribuyentes, amparados en exenciones establecidas en las leyes que crean los tributos, o en regímenes especiales.



Uno de los regímenes que despiertan polémica es el de la industria electrónica de Tierra del Fuego, que es cuestionado desde la oposición a Javier Milei. Hay que tener en cuenta que más allá del costo fiscal, hay una importante porción de la actividad económica, sobre todo en el interior, que de no contar con este tipo de ventajas no existiría o, de estar, sería inferior a la actual.



Algunos analistas consideran ridículo que la Argentina otorgue beneficios para construir aires acondicionados al sur de la Patagonia, en vez de hacerlo en las provincias del norte, donde hace calor.



La cuestión es que el régimen nació de una necesidad geopolítica. Es el Estado argentino tratando de marcar presencia poblacional en una región en la que, a lo largo del siglo XX, hubo tensiones fronterizas con Chile, al punto de casi llegar a una guerra en 1978.



Más allá de eso, ese régimen de promoción representa uno de los gastos tributarios más altos, ya que el fisco deja de cobrar impuestos por 0,33 puntos del PBI. Representa el 16% del total del gasto fiscal. Equivale a lo que producirá la restitución del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, o la rebaja de Bienes Personales.



Para que el artículo 111 quede vigente se va a requerir de una mayoría especial el Diputados porque el Senado lo rechazó por dos tercios de los votos.



El IARAF estimó, excluyendo Ganancias de los salarios, que el gasto tributario equivale al 2,08% del PBI. El 71% se origina en las propias leyes que, al crear los tributos, determinan quienes no los tienen que pagar. El 29% restante son los regímenes especiales.



Los tres gastos tributarios más importantes son "Otras exenciones del IVA", con el 21% del gasto tributario total. Le siguen la "Reducción del IVA a productos primarios", con el 19%, y el régimen de promoción de Tierra del Fuego, con el 16%. El detalle de los que “no pagan los impuestos” -Según el IARAF, en lo que respecta al IVA, las causas de gasto tributario más importantes son originadas en disposiciones legales que son alícuotas reducidas de productos primarios por 0,4 puntos del PBI. Figuran la exención a las prestaciones médicas (0,07 puntos), alícuota reducida de la construcción de viviendas (0.15 puntos) y exención de los servicios educativos (0,11 puntos).



-Con un valor de 0,44 puntos porcentuales del PBI, se encuentra la exención para medicamentos de uso humano, libros, diarios y revistas y la alícuota reducida a la medicina prepaga y a los productos de panadería. De menor significación están las exenciones a intereses por préstamos de bancos oficiales y para vivienda y venta de leche fluida.



-En relación al Impuesto a las Ganancias, las exenciones suman 0,07 puntos del PBI que benefician a fundaciones y asociaciones sin fines de lucro.



-En lo referido al impuesto sobre los combustibles, el gasto proviene de la diferencia de importes aplicados a naftas y gasoil, y de la exención que tiene el sur del país (0,08 puntos).

-En materia de seguridad social, impacta la reducción de contribuciones patronales por zonas geográficas que representa 0,08 puntos.



-En Bienes Personales, gravita la exención a los depósitos en el impuesto a los bienes personales representa 0,03 puntos porcentuales del PBI. Los que no pagan impuestos por tener regímenes especiales -Está el mencionado régimen de Tierra del Fuego, que impacta en 0,33 puntos del PBI.



-El régimen que permite a las micro y pequeñas empresas computar a cuenta el 100% del impuesto al cheque, representa 0,15 puntos porcentuales del PBI.



-La promoción a la actividad minera, a la economía del conocimiento y a los biocombustibles implican entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales del PBI.



-Con valores de entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales del PBI se encuentran los regímenes de promoción industrial de los decretos 2054/92, 804/96 1553/98 y 2334/06 (en su conjunto), el reintegro a los bienes de capital, la promoción a las Sociedades de garantía recíproca (SGR), el régimen de fomento al uso de energías renovables y el régimen de autopartismo.