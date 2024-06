Pensiones no contributivas: cómo saber si accedo y de cuánto es este mes

Para comprobar si sos beneficiario de las pensiones no contributivas que paga la ANSES este mes, es necesario ingresar a la aplicación Mi Argentina utilizando tu CUIL y contraseña. Una vez que hayas iniciado sesión con tu cuenta, hay que dirigirse a la sección “Mis Cobros”, donde el sistema te indicará si tenés pagos pendientes o no. Cuáles son los requisitos generales para cobrar en junio de 2024 Para ser beneficiario de una pensión no contributiva en junio, debés cumplir los siguientes requisitos generales:



Ser persona con discapacidad y encontrarse en situación de vulnerabilidad.

No percibir una jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva.

No estar empleado bajo relación de dependencia, ni registrado como autónomo o monotributista del régimen general (podés ser monotributista social).

No tener ingresos ni recursos suficientes. En el caso de ser mayor de edad, no se considerarán los ingresos del grupo familiar del solicitante. Solo se evaluarán los ingresos de madres, padres o tutores, en el caso de solicitantes menores de edad.

Ser argentino nativo, argentino naturalizado o extranjero con 10 años de residencia en el país. En el caso de solicitantes menores de edad, se debe acreditar la residencia mínima y continuada en el país de 3 años de los padres, madres o tutores.

No estar detenido en un establecimiento penitenciario. Podrá solicitar la pensión quien se encuentre a disposición de la justicia fuera del establecimiento penitenciario. Cuánto cobran los beneficiarios de las pensiones no contributivas en junio Las pensiones no contributivas (PNC) que abona la ANSES ascienden a $287.277,66 en junio para los beneficiarios por invalidez y vejez, si se tiene en cuenta que se pagan los $144.851,77 de haber con aumento, los $70.000.000 de bono y los $72.425,89 de medio aguinaldo.



Por su parte, los beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) por madres de siete hijos cobrarán un total de $380.396,65 el próximo mes, compuesto por $206.931,10 de haber mínimo con los $70.000.000 del bono y el medio aguinaldo. Qué significa tener una pensión no contributiva y cuáles existen Las pensiones no contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales.



Hay cuatro tipos de pensiones:



Personas incapacitadas en forma total y permanente.

Madres de siete o más hijos.

Pensión a la vejez, que está siendo reemplazada por la nueva Pensión Universal al Adulto Mayor.

“Pensiones graciables” que entregó el Congreso. Estas cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez. Cómo solicitar una pensión no contributiva Paso 1: Ingresá a Mi ANSES, accedé con tu Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave podés crearla en el momento en el sitio web oficial del Gobierno.

Paso 2: Verificá y Cargá tus datos. En el menú, seleccioná “Solicitud de prestaciones”. No te olvides de verificar que tus datos personales y relaciones familiares se encuentren actualizados.

Paso 3: Solicitá la Pensión no Contributiva por Invalidez. Elegí la opción “Pensión no Contributiva por Invalidez’' y seguí los pasos. Es obligatorio que solicites el Certificado Médico Oficial. Puede ser en formato digital y podés solicitarlo en un centro de salud o en un hospital público, o en formato papel en las oficinas de atención de ANSES. (TN)