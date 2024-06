Cuánto ganarán en junio los empleados del sector de la construcción

En la última negociación entre las partes, el gremio de los trabajadores de la construcción y los representantes empresariales del sector acordaron un incremento trimestral del 40% en los salarios para el período abril-junio de 2024. En medio de una ola de despidos y una caída brutal de la actividad del rubro, se estima que dicho aumento superará a la inflación del período.



Los empleados de la construcción ya recibieron un primer ajuste del 14% en mayo, correspondiente a los salarios de abril. Para los salarios de mayo (a pagar en junio) corresponde una suba del 11% para las distintas distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75.



A partir de estos cambios, la remuneración de la hora de trabajo ascenderá a un rango de entre $2.348 y $4.998, según la categoría. Por ende, para un empleado que trabaje 44 horas semanales ("jornada normal de trabajo" según el convenio de 1975), el salario básico mensual oscilará aproximadamente entre los $413.000 (para la categoría de ayudante) y los $1.146.000 (para un oficial especializado), contemplando cuatro semanas de trabajo en el mes.



Vale recordar no obstante que se trata de un sector con altos niveles de informalidad en la modalidad de contratación, por lo cual los salarios pueden mostrar una gran dispersión entre trabajadores. ¿Cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en junio, según la categoría? Los trabajadores de la construcción bajo convenio cobrarán en junio los siguientes montos por hora de trabajo, de acuerdo con su categorización:



Oficial especializado zona A: $3.255

Oficial especializado zona B: $3.613

Oficial especializado zona C: $4.998

Oficial especializado zona C "Austral": $6.510

Oficial zona A: $2.774

Oficial zona B: $3.081

Oficial zona C: $4.667

Oficial zona C "Austral": $5.548

Medio oficial zona A: $2.558

Medio oficial zona B: $2.835

Medio oficial zona C: $4.494

Medio oficial zona C "Austral": $5.115

Ayudante zona A: $2.348

Ayudante zona B: $2.618

Ayudante zona C: $4.352

Ayudante zona C "Austral": $4.696 ¿Cuánto cobrarán por el aguinaldo los trabajadores de la construcción? A modo de ejemplo, un oficial especializado zona A que trabaja 44 horas semanales cobrará alrededor de $286.000 por el pago de la primera cuota del Salario Anual Complementario (SAC) o "medio aguinaldo". Un oficial zona A recibirá cerca de $244.000. Un medio oficial zona A cobrará $225.000, y un ayudante zona A percibirá menos de $210.000.



Aquellos empleados de la categoría más alta tendrán un aguinaldo en torno a los $570.000. ¿Cómo serán los próximos aumentos para los trabajadores de la construcción? En julio los empleados del sector percibirán un tercer aumento, también del 11% sobre los sueldos del mes previo. Además, la UOCRA informó que añadirá una suba del 5% y un extra del 6%, sobre los salarios de mayo (que se aplicarán en julio), como parte de una recomposición salarial.



El 18 de junio los principales dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) volverán a verse las caras con los miembros de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) para establecer nuevos acuerdos. Fuente: Ámbito