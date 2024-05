Detalles del Hot Sale: prevén rebajas más importantes que en otras ediciones

¿Qué encontrarán los usuarios en el sitio oficial de Hot Sale 2024?

El Hot Sale, el evento de compras online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico se lleva adelante desde hoy y hasta el 15 de mayo, con promociones y descuentos para los consumidores. Para este año donde los salarios alcanzan para menos y las ventas son bajas en casi todos los sectores, www.hotsale.com.ar . Desde allí se puede acceder a sus sitios propios para comprar y por otro lado enterarse de las “megaofertas y megaofertas” bomba que se lanzarán a lo largo de los tres días.Como viene ocurriendo en los últimos años, se espera que muchos usuarios hagan compras cotidianas para stockearse de productos y tratar de darle pelea a la inflación, o adquirir bienes que vienen postergando a la espera de ofertas o financiación. Será importante estar alerta también a las promociones bancarias que puedan combinarse con las de las marcas.En este apartado, los usuarios podrán encontrar ofertas destacadas en productos fuera de temporada o precios con ofertas considerablemente mayores al resto. Figura como una sección aparte en la que se podrá ver el listado de productos.Como la mayoría de las redes sociales, la web contará con un carrusel en el que las marcas participantes compartirán sus productos y ofertas de último momento todos los días. Además, habrá una historia exclusiva de Hot Sale donde se podrán encontrar todas las comunicaciones oficiales, para no perderse ninguna oportunidad.más de 15.000 productos en esta sección tendrán importantes descuentos en miles de productos y servicios en las categorías.Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Supermercado; Salud y Belleza; Motos y autos; Bebés y Niños; Varios; y Servicio.así como en la edición anterior, nuevamente los usuarios podrán ver los productos participantes con ofertas destacadas y no sólo los logos de sus marcas. De esta forma, podrán comparar productos de distintas marcas y las mejores ofertas.durante los tres días del evento, se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías de 12 a 13 hrs y en la Noche Bomba de 20 a 22 horas.en esta sección, el usuario encontrará variedad de contenido visual con texto explicativo sobre ofertas destacadas. Todo a simple vista y en un solo lugar.un ranking de los productos más populares entre los usuarios.para que el usuario pueda comparar ofertas de distintas marcas de una forma sencilla. Entre los filtros destacados, se encuentra el de cuotas sin interés, descuento por volumen (2x1, 3x2, etc), orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.habrá una landing de beneficios financieros en donde se mostrará, según el medio de pago que se seleccione, qué marcas ofrecen cuotas sin interés o reintegro.