Arranca este lunes el Hot Sale 2024: recomendaciones y ofertas destacadas

Consejos para aprovechar al máximo el Hot Sale

Algunos de los descuentos destacados

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) se prepara para celebrar una nueva edición de Hot Sale, el evento de compras online más destacado del país, programado para los días 13, 14 y 15 de mayo.El propósito principal es fortalecer el entorno digital, promoviendo la expansión de la oferta de bienes y servicios y estimulando su crecimiento a través de estas iniciativas de ventas masivas en línea.La décima edición de este evento contará con la participación de 984 marcas, incluyendo 120 de ellas debutantes que se suman al evento para ofrecer sus mejores oportunidades de compra.Dentro de este conjunto de marcas participantes, 276 son empresas con sede en diversas provincias del interior del país, destacándose Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza como las provincias con mayor representación.Para este año, Hot Sale ofrece 11 categorías de productos disponibles: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Supermercado; Salud y Belleza; Motos y autos; Bebés y Niños; Varios; y Servicio.Además, los usuarios encontrarán más de 15.000 productos en la sección de MegaOfertas, facilitando la búsqueda de los mejores beneficios en un único sitio oficial organizado por CACE: www.hotsale.com.ar -Crea una lista de compras: Antes de que comience el Hot Sale, haz una lista de los productos que necesitas o que te gustaría comprar. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y evitar compras impulsivas.-Compara precios: No te conformes con la primera oferta que encuentres. Compara precios en diferentes tiendas antes de realizar una compra.-Lee las condiciones de las ofertas: Asegúrate de leer atentamente las condiciones de las ofertas antes de comprar. Algunas ofertas pueden tener restricciones, como un tope de reintegro o un mínimo de compra.-Ten cuidado con las estafas: Durante el Hot Sale, es importante estar atento a las estafas. No compres en sitios web que no conozcas o que no tengan buena reputación.Ualá:-Electro: Garbarino: 20% de reintegro en compras online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5. Samsung: 15% de descuento en compras online en smartphones Serie A. Sin tope de reintegro. Del 13 al 19/5.-Indumentaria: Dexter: 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5. Moov: 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5. Stock Center: 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5. King of the Kongo: 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.-Librerías: Yenny / Tematika: 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.Carrefour:-Electro y tecnología: alternativas de financiación con cuotas sin interés y otras con tasas bonificadas.-Alimentos: descuentos de hasta el 50% con rebajas sumadas al programa Precios Corajudos.-Farmacias y Perfumerías: Farmacity.com / Simplicity / Get the Look / The Food Market: 25% de reintegro en compras online, con tope de $3.000 por cuenta. Del 13 al 19/5. Farmaoline: 25% de reintegro en compras online, con tope de $3.000 por cuenta. Del 13 al 19/5. Rouge: 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5. Beauty 24: 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.-Deco: Maison Rouge: 20% de reintegro en compras online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.Banco Columbia:-ROUGE y Beauty24: Del 08 al 15 de mayo - 12 cuotas sin interés en productos seleccionados-ROUGE MAISON: Del 08 al 15/05 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Va con link para compras on line https://www.rougemaison.com.ar/ -SHOPPINGS DOT Y ALTO AVELLANEDA (VER LOCALES ADHERIDOS): DEL 13 AL 19/05: 35 % DE AHORRO + 3 CUOTAS SIN INTERÉS (Tope $10.000.-)-TIENDA COLUMBIA DEL 13 AL 19/05 3 cuotas sin interés en toda la tienda-MACOWENS – DEVRE _ Vigencia 16 y 17 de mayo 30% de ahorro SIN TOPE y 6 cuotas sin interés-EL 18/05 COMBUSTIBLES - Tope $6000Banco Comafi:-12 cuotas sin interés los días 13, 14 y 15 de Mayo en Tienda Comafi-12 cuotas sin interés en Assist Card toda esa semana (13 al 19)TaDa:-La app de última milla TaDa tendrá descuentos de hasta el 60% en el Hot Sale entre el 13 y el 19 de mayo.Además, contará con otras ofertas “bomba” por tiempo limitado.Hot Sale es una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico que forma parte de los eventos más relevantes de comercio electrónico en el país.Para las marcas participantes, este evento proporciona una mayor visibilidad y la oportunidad de aumentar sus ventas, mientras que, para las empresas emergentes, representa una plataforma para darse a conocer."Nos llena de satisfacción llevar a cabo una nueva edición de Hot Sale. Este año, nos hemos centrado en dar mayor visibilidad a los emprendimientos y mejorar la experiencia de los usuarios que buscan ofertas, garantizando una gran experiencia de compra", expresó Andrés Zaied, Presidente de la CACE.Asimismo, añadió: "Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, invitamos a todos a suscribirse en el sitio oficial de Hot Sale para recibir notificaciones y estar al tanto de las novedades durante los tres días del evento".Entre las tiendas online de Argentina que participan de la acción, algunas de ellas son: Adidas, Almundo, Arredo, Assist Card, Belmo, BGH, Casa del Audio, Cetrogar, Coca-Cola en tu Casa, Colonia Express, Coppel, Coris Asistencia al Viajero, Crocs, Deturista.com, Dexter, Easy, Farmacias Central Oeste, Farmacias Selma, Farmacity, Farmaonline, Frávega, Gardenlife, Garnier, Iberia Líneas Aéreas, Jaguar, Jumbo, Kappa, L''Oréal Paris, La Cardeuse y La Roche Posay.También están: Longvie, Maybelline, Megatone, Mercado Libre, Movistar, Musimundo, Naldo, Nike, Open Sports, Openfarma, Opticas Sociales, Perfumerías Juleriaque, Personal Flow, Philips, Reebok, Rosen, Samsung, Simmons, SommierCenter, Stock Center, TaDa, 47 Street, Advanced, Aerolíneas Argentinas, AFA shop, Allo Martinez, Andes Origen, Andreani, Bigbox, Billabong, Bodega Escorihuela Gascón, Bodega Luigi Bosca, Bodega Norton, Bodegas Bianchi, Buttman Sex Shop, Cafe Martinez, Cheeky, Chevrolet, Colorshop, Columbia, Daewoo, Dermaglos, Desiderata, Despegar, Dia Online, Disco y Dove.Además, completan su participación: Estación Libro, Estancias Chiripa, Estée Lauder, Familia Bercomat, Farma365, Farmacias Hospital Italiano, Farmacias Líder, FIori Calzature, Fullescabio, Gafa, GOL Linhas Aéreas, Hipoglós, ICANA, JazmeenDeco, Juguetería Cebra, Kevingston, Kosiuko, Lancome, Librerías Yenny - El Ateneo, Lidherma, Macowens, Mega Sports, , Molinos Río de la Plata, Paddle Watch, Pandora Oficial, Paruolo, Pastalinda, Patagonia, PedidosYa, Perfumerías Rouge, San Cristóbal Seguros, SanCor Bebé Shop, Sweet, Tascani, TeVeCompras, The Toy Store Argentina, Turismocity, Viamo, Vichy, Wanama, Wrangler y Xiaomi Store.