Banco Nación anunció una baja en la tasa para préstamos a individuos

Para el caso de las personas que cobran sus haberes por el Banco Nación, la tasa de interés fija bajó 23 puntos porcentuales, ya que pasó del 75% al 52%, con plazos que van desde los 12 meses a los 5 años.



Respecto a los jubilados y pensionados, la entidad dispuso una reducción de 20 puntos en el costo financiero, con lo cual la tasa de interés pasó del 70% al 50%, con un plazo máximo de 60 meses.



Por su parte, los préstamos para el denominado segmento de "cartera abierta" también se beneficiaron con una fuerte reducción en la tasa de interés: del 119% pasaron al 69%, con un período que va de los 12 meses a los 5 años de plazo máximo.



Además, el banco disminuyó la tasa de interés del 49% al 40% para el denominado segmento "No CENDEU", que son aquellos que no poseen tarjetas y que no pudieron acceder a préstamos o créditos, sobre todo en los últimos dos años, que es el tiempo máximo de información que exhibe la Central de Deudores del Banco Central.



Por medio de esta línea, se otorgó asistencia financiera de hasta $10 millones por cliente, a un plazo único de 24 meses.



La institución financiera explicó que, en relación con los préstamos, las diferentes líneas se pueden gestionar por medio de la aplicación "BNA+", que tiene más de 11 millones de usuarios.



"Nuestra vocación es volver a prestarle a las familias, mejorar la oferta, adaptarla a sus demandas y necesidades. Este es el comienzo de la transformación del banco en una entidad más competitiva", sostuvo el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard.