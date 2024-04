Aumento para empleados de comercio: lo que cobrarán en mayo según cada categoría

Empleados de comercio: cuánto cobran en mayo

que la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) consiguieron para el mes de mayo.Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)que puedan ser suscritos en el ámbito de la ciudad de Río Grande, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego.Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) han aclarado que los incrementos pactados constituiránCon el incremento sobre el. Pero esto varía según la categoría.-Categoría A: $606.965,08-Categoría B: $608.722,18-Categoría C: $614.878,22-Categoría A: $613.560,39-Categoría B: $616.200,68-Categoría C: $618.837,88-Categoría D: $626.754,11-Categoría E: $633.349,43-Categoría F: $643.024,30-Categoría A: $615.758,31-Categoría B: $618.837,88-Categoría C: $622.796,00-Categoría A: $615.758,31-Categoría B: $620.155,70-Categoría C: $634.668-Categoría A: $621.037,35-Categoría B: $628.952,03-Categoría A: $615.758,31-Categoría B: $628.953,58-Categoría C: $633.349,43-Categoría D: $643.024,30. Se espera que en el próximo mes se vuelvan a reunirse los sectores para convenir otro aumento, ya que las subas de salarios se revisarán de forma mensual.En el caso de los menores que están adheridos desde los 16 y 17 años, también presentan aumentos.. Fuente: (LosAndes)