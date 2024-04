Recálculo de cuotas de prepagas y subas por inflación: claves a tener en cuenta

Economía Empresas de medicina prepaga deberán retrotraer valor de sus cuotas a diciembre

Algunas de las principales entidades de medicina privada deben bajar las cuotas al valor que correspondería si desde diciembre solo hubieran ajustado por inflación, esto es (tomando en cuenta el acumulado de enero, febrero y marzo) un 51,54%.A esa decisión se suma otra noticia, cuya concreción depende de que la Justicia le haga lugar: que además de retrotraer (en la práctica será bajar las cuotas actuales),Por ahora son siete las entidades de medicina prepaga nombradas en el texto oficial, una resolución de la Secretaría de Comercio en base a un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que les indica recalcular los aumentos de las cuotas de sus planes en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).Las aludidas (insistimos, “por ahora”, algo que se aclará en la pregunta 3) son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y Osde. Según el escrito, estas empresas representan el 75% de los alrededor de 6 millones de afiliados a le medicina prepaga que hay en el país.El texto de la Secretaría de Comercio es muy claro con respecto al “cuándo” del inicio de esta medida. Dice “a partir del dictado de la presente medida”, en alusión a este miércoles 17 de abril. Dado que las facturas correspondientes a los servicios de mayo no fueron emitidas todavía (suelen llegar pasado el 20 de cada mes), se deduce que el “recálculo” se aplicará ya desde entonces.Más que llamarlo “recálculo”, quizás haya que llamarlo "rebaja". El texto de la Secretaría de Comercio detalla lo abultadas que fueron las subas de esas siete entidades en el último tiempo, especialmente en enero y en febrero: el primer mes, de entre 40% y 50%, cuando la inflación de diciembre había sido del 25%. El segundo, de casi el 30%, si bien en enero la inflación por IPC fue del 20,6% y en febrero, del 13,2%.Para estimar lo que deberían cobrar en mayo las entidades, basta tomar la cuota abonada en diciembre y agregarle el 51,54% acumulado en enero, febrero y marzo.Las condiciones de la medicina prepaga vuelven a cambiar por orden del Gobierno. Foto: Guillermo Rodriguez AdamiLas condiciones de la medicina prepaga vuelven a cambiar por orden del Gobierno. Foto: Guillermo Rodriguez AdamiEsa devolución es un tema álgido que está en el tapete. Ocurre que, además de la resolución de la Secretaría de Comercio, la Superintendencia de Servicios de Salud decidió avanzar en la Justicia solicitando una medida cautelar por el “abuso de precios” de algunas prepagas que habrían adoptado una posición dominante en el mercado.El problema es que no son siete (como las detalladas por Comercio) sino nada menos que 18 compañías de medicina prepaga. Por más que al cierre de estas líneas la Superintendencia no había compartido el amparo interpuesto, Clarín pudo confirmar las entidades involucradas, que representan el 90% de la cartera de afiliados a nivel nacional.Y son Medicina Esencial, Accord Salud, Prevención Salud, Hominis, Avalian, Federada Salud, SIPSSA, Hospital Italiano, OS Luis Pasteur, OSDE, Medifé, Sancor Salud, Jerárquicos Salud, Medicus, Met Córdoba, Swiss Medical, Omint y Galeno.Lo importante es comprender que, por más que la “Súper” solicitó a la Justicia que las cuotas de esas 18 compañías se retrotraigan a valores “lógicos” (los de diciembre, más la inflación de cada mes) y que además se les devuelva a los afiliados todo lo que desde el cambio de gestión de Gobierno a esta parte pagaron de más, hay que esperar la decisión judicial.Todo depende de la Justicia Federal en lo Civil y Comercial Nº9 le hace lugar a la medida cautelar. Es allí donde, según se pudo averiguar, tramita la causa.La resolución de la Cámara de Comercio se basó en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y -más allá de algunas chicanas y acusaciones que salieron de la cúpula gubernamental-, el puntapié de esta novedad es la sospecha de que los aumentos de estos meses fueron coordinados por un grupo de pocas compañías (las siete mencionadas arriba), lo que en estos días circula como “cartelización”.Como se comentó arriba, a este grupo podrían sumarse más, si la Justicia le hace lugar al recurso de amparo que apunta a las 18 compañías enumeradas arriba, entre las cuales figuran algunas de las siete mencionadas al principio. De hecho, si la medida cautelar marcha, llegarían a 20 las entidades de medicina prepaga que deberán regular sus cuotas en base a la decisión oficial.Si bien desde cierto punto de vista podría parecer lógico que las empresas de cierto sector se reúnan y compartan sus políticas, tendencias y conductas futuras, la potencial decisión conjunta de subir los precios con determinado piso porcentual no solo atenta contra el propio concepto de “competencia de mercado” sino que podría haber dejado a los afiliados sin alternativas accesibles dentro del abanico de opciones de medicina prepaga.Clarín habló con algunas empresas de medicina prepaga y en general la novedad se percibió como una gran sorpresa. Una fuente de una empresa muy importante en el sector consideró que “todo es confuso y nadie sabe cómo se instrumentaría”.Si bien algunas fuentes dejaron claro que se acomodarían a la decisión de recalcular las cuotas (o sea, bajarlas según la lógica comentada arriba), dejaron entrever que devolver el dinero cobrado “de más” desde diciembre les sería imposible.Las cuentas de la medicina privada en la economía cotidiana vuelven a cambiar.Las cuentas de la medicina privada en la economía cotidiana vuelven a cambiar.Como se puede presumir, nada es para siempre y mucho menos en la Argentina. Aunque hay que esperar la determinación judicial sobre el amparo mencionado, el texto de la Secretaría de Comercio deja claro que este freno para que las prepagas no suban sus precios más allá de lo que va variando la inflación será un respiro interesante para miles de familias, pero durará lo que un suspiro.“La presente medida se extenderá por el término de seis (6) meses desde su notificación”, aclara el escrito. Así, es lógico asumir que un revuelo parecido al que se vive este miércoles se reflotará a mediados de octubre.La medida de Comercio no es del todo clara en este sentido y habrá que ver su instrumentación (o, más bien, el tire y afloje que se dé al interior de cada compañía con sus afiliados), pero formalmente explica (aludiendo a quienes contrataron planes nuevos o “low cost” que quizás no existían en diciembre) que, “en el caso de los clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste debe realizarse teniendo como base un plan similar al contratado”.Esta consulta se trasladó a dos importantes entidades de medicina prepaga y en ambos casos compartieron que todavía hay demasiadas imprecisiones sobre cómo se implementarán las novedades. No obstante, una de las fuentes compartió que no tendría problema en recibir a los clientes que perdieron y devolverles su antigüedad, pero remarcó que habría que ver la letra chica de otras cuestiones contractuales, como los planes adquiridos en su momento y el delicado asunto de las enfermedades preexistentes, que el afiliado quizás tenga ahora, pero no cuando inicialmente había contratado el servicio.En el segundo caso, la posición fue más reacia. No se baraja por ahora devolver lo perdido.En el punto 5 se comentó que algunas empresas plantearon como “imposible” devolver lo que vinieron cobrando de más. El argumento que utilizaron simboliza bien la posición que seguramente se adopte, más allá de que algunas entidades (como pasa siempre) serán más flexibles y se adaptarán pensando en los afiliados y otras, en cambio, se mostrarán más insensibles y lo harán de mala gana, respetando las indicaciones “de mínima”.Una de las últimas fuentes consultadas explicó que no podrían devolver lo que se cobró por encima de la inflación porque “esos montos ya fueron gastados para pagarles a los prestadores, entre sanatorios y médicos”. Y luego enfatizó: “Si indican ajustar desde ahora es una cosa, pero si lo hacen retroactivo, nos fundimos en dos meses”.