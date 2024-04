Empresas de medicina prepaga deberán retrotraer valor de sus cuotas a diciembre

Política Adorni será secretario de Estado con mismas tareas pero otro rango y jerarquía

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció esta mañana que un grupo de empresas de la medicina prepaga que representan a cerca del 75% de los afiliados deberán retrotraer el valor de las cuotas de sus planes a diciembre de 2023 y recalcular los aumentos en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a raíz de una “denuncia por presunta cartelización”.El funcionario afirmó que, con el objetivo de “garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos”, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) también presentará una medida cautelar ante la Justicia para “obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre”.Por último, el vocero destacó que el Presidente Milei fue elegido por la revista Times como una de las 100 personalidades más influyentes de 2024, galardón que comparte con la primera ministra italiana, Georgia Meloni, Dua Lipa o el corredor de Fórmula 1 Max Verstappen, entre otros, con motivo de “haber iniciado el cambio en una Argentina que no quiere volver hacia atrás”.- “Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de la medicina prepaga que representa a cerca del 75% de los afiliados deberá a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada, a partir de allí, al Índice de Precios al Consumidor”.- “Además, deberán aplicar como máximo este índice para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses, como resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización”.- “El Gobierno del Presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas desde ningún punto de vista. La Argentina de la avivada se terminó el 10 de diciembre”.- “Adicionalmente, la Superintendencia de Salud está presentando una medida cautelar ante la Justicia para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre”.- “Este organismo no controla más los precios pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos”.- “El Presidente Milei fue elegido por la prestigiosa revista Times como una de las 100 personalidades más influyentes de 20024, entre otras cosas por haber ganado las elecciones para sacar al país del colapso económico y por haber iniciado el cambio en una Argentina que no quiere volver hacia atrás”.- "Estamos terminando de regularizar el desorden que encontramos en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), entendiendo que quienes efectivamente necesitan sus medicamentos los están recibiendo con normalidad y a término".-“Se han resuelto en torno a los 320 pedidos que se habían hecho de diferentes medicamentos y hay todavía 200 en proceso”.- “El DNU invita a actuar en libertad, no a cartelizarse. Cuando detectamos que las leyes o normativas no se respetan, accionamos como nos exige la ley o la normativa. Esto aplica tanto a una empresa de telecomunicaciones, una prepaga o un piquetero".- "La UBA ha presentado el 9 de abril un pedido de aumento de partida presupuestaria, al cual se le dio curso. Los alumnos van a poder seguir estudiando. Nadie se tiene que preocupar por sus estudios".