Cayó la tasa de las cuentas remuneradas y los bancos pagan más: cuánto rinden

Nueva regulación

Las cuentas remuneradas y fondos de inversión que ofrecen las billeteras virtuales y entidades bancarias empezaron a reducir sus rendimientos tras la nueva baja de tasas de interés.Por eso, en el nuevo escenario, es importante hacer cuentas para ver si sigue conviniendo, como en el escenario de alta inflación y también fuertes tasas de interés, mantener esta opción para preservar el valor de los ahorros.Los rendimientos de estos instrumentos volvieron a caer tras la última reducción de 10 puntos porcentuales que dispuso el Banco Central a las tasas de interés. Es la tercera vez desde que asumió la actual conducción de la entidad que reduce la tasa de referencia.La medida impactó sobre los plazos fijos, que son unas de las principales herramientas en las que invierten estos fondos y cuentas remuneradas.A principios de abril, previo a la baja de las tasas de interés, las principales fintech y bancos ofrecían rendimientos de entre 60% y 78% anual.El viernes pasado, tras la reducción de tasas que dispuso el Central, los rendimientos en estas mismas entidades pasaron a ubicarse entre el 59% y 76% anual.Obviamente, la baja de tasas de interés le quita atractivo a estos instrumentos. Sin embargo, el panorama no es demasiado alentador para otras opciones.Señalan que sigue siendo una buena alternativa para los ahorristas debido a que descuentan algo la pérdida contra la evolución de los precios. Y destacan la ventaja de la liquidez inmediata."Más allá de la baja de tasas de interés, resultan una alternativa competitiva y sigue siendo conveniente para los ahorristas en términos de tasas y liquidez inmediata. Además, resulta muy sencillo para administrar la operatoria cotidiana", afirmó Ber.El analista Christian Buteler, por su parte, resalta que, en comparación con mantener el dinero en una caja de ahorros sin ningún rendimiento, "sin duda alguna es preferible" tenerlos depositados en alguno de los fondos de inversión que ofrecen las billeteras virtuales, a pesar de la baja de tasas de interés."Pero con las bajas de tasas estos fondos van perdiendo atractivo. No son lo mismo que antes, cuando rendían el 80% o 90% de la inflación mensual. Ahora, están rindiendo aproximadamente la mitad de la inflación proyectada para el mes", destacó.Sin embargo, Buteler resalta que para los ahorristas no quedan muchas más alternativas para mantener sus pesos a corto plazo, por lo que posiblemente muchos preferirán utilizando este instrumento, aunque en el caso de las empresas lo más probable es que buscarán otras herramientas en el mercado financiero. Fuente: (ElCronista)